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６月初選洛杉磯縣華埠韓國城新設三個投票中心

本報訊
洛杉磯縣選務局將在華埠嘉士德樂小學新設臨時投票中心。（洛縣選務局）
洛杉磯縣選務局將在華埠嘉士德樂小學新設臨時投票中心。（洛縣選務局）

加州期中選舉6月初選臨近，洛杉磯縣選務局（RR / CC）局長Dean C. Logan宣佈，為便利亞裔選民投票，將在韓國城和華埠增設三個投票中心。

三個新的投票地點將於 6 月 4 日（星期六），上午 10 點至晚上 7 點每天開放，在選舉日6 月７日（星期二）當天，開放時間將延長至上午 7 點至晚上 8 點。華埠投票中心設在嘉士德樂小學（Castelar Elementary School）。韓國城兩個投票中心設於Anderson Munger基督教青年會和Berendo初中。

居住在這些社區的登記選民將收到一張明信片，通知他們新的投票地點。投票中心的完整列表也可以在LOCATOR.LAVOTE.GOV 在線獲得。

從5月28日星期六開始，RR / CC將在全縣開設120個投票中心 ，所有選民都可以到訪任何地點現場親自投票，或交回他們的郵寄選票。選民應利用提前投票的機會，在6月7日之前交回郵寄選票或到訪投票中心。

在LAVOTE.GOV 網頁上提供可信的選舉資訊和投票資源。選舉材料的翻譯版本有18種不同的語言版本。要索取英語以外語言的選舉材料，選民請致電800-815-2666x3。

洛杉磯縣選務局的使命是通過以公平、無障礙和透明的方式，提供重要的記錄管理和選舉服務，並為洛杉磯縣民服務。有關更多資訊，請瀏覽 LAVOTE.GOV 並在社交媒體@LACountyRRCC上關注。

投票 洛杉磯 華埠

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