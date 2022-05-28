爾灣長老教會今辦燭光會 追悼槍擊案受害者

爾彎長老教會燭光晚海報。（主辦單位）

南加 州爾灣日內瓦長老教會28日今晚舉辦燭光會，悼念本月15日在槍擊 案中遇害的傷亡者。長老教會呼籲社區民眾，一起用燭光與禱告緬懷在Laguna Wood 教會槍擊案的受害人，以及慰問其家屬。

在這起震驚人心的槍殺事件後，人們需要安撫被仇恨打擊而受傷的心靈，更要幫助被暴力撕裂破碎的家庭，希望藉由行動能為社會帶來一點寧靜與溫暖。

活動將設現場直播，也歡迎在家自備蠟燭線上參與，並在約定的時間打開攝影鏡頭一起執起手上的燭火。

5/28星期六，8-9 pm（美西）；5/29 星期日，5-6 am (歐陸）；5/29 星期日 ，11 am - 中午 (台灣）

南加 Geneva Presbyterian Church (24301 El Toro road, Laguna Hills, CA 92637)

北加 Main Quad (450 Jane Stanford Way, Stanford CA 94305)

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