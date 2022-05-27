全美中學生抗議校園暴力 敦促更嚴格槍枝管制

羅布小學週二發生校園槍枝暴力後，美國各地區的高中生週四走出教室，抗議槍枝暴力並支持實施更嚴格的槍支管制法。(KTLA)

德州烏瓦德鎮(Uvalde)的羅布小學(Robb Elementary) 24日發生槍暴大屠殺後，全國各地區多所高中生27日本週四走出教室，抗議槍枝暴力並支持更嚴格的槍枝管制。洛杉磯 地區的Saugus高中的示威學生們說，這次襲擊喚起了他們對一名16歲校友於2019年11月14日在校園內開火的回憶，那次襲擊造成了兩名學生死亡和三人受傷。

影音來源：KTLA和本報檔案；製作：記者秦祖意

Mia Tretta 是其中一名倖存者，在襲擊中腹部中彈。她說，「我們在學校都不能安全，這太可悲了......美國是世界上唯一存在大規模槍擊 事件的國家。但我們可以阻止，需要立法者立即採取行動」。

Tretta表示，她感謝那些支持她的人們，因為讓人們毋忘2019年在該校校園槍擊事件中喪生的人們是自己的使命。「我最好的朋友是Dominic Blackwell在這次事件中死於非命，但不幸的是，因為發生了太多的校園槍擊案，沒有人記住這個名字，他已經成為一個統計數據。但我需要告訴人們這很不妥。」

此外，2018年2月14日，19歲的前學生Nikolas Cruz，回到佛州 帕克蘭的Marjory Stoneman Douglas高中，向母校的學生和教職員工開槍濫殺，造成 17 人死亡以及 17 人受傷。慘案發生後，全國各地中學生也曾上街抗議示威， 呼喚一個安全的校園。本報記者及時採訪了洛杉磯縣Alhambra學區Mark Keppel高中，傾聽學生們的心聲。這些學生在採訪中也一致支持立法者，製定更嚴格的槍枝管制法律，嚴防槍枝流入校園。