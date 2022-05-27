我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

網傳攻擊RHS高中 嚇壞南加州學校 經查訊息竟出自德州

一年半來最佳 股指本周止跌

網傳攻擊RHS高中 嚇壞南加州學校 經查訊息竟出自德州

記者啟鉻／洛杉磯綜合報導
洛杉磯縣警局核桃分局27日一早派員保護羅蘭高中。(本報記者／攝影）
洛杉磯縣警局核桃分局27日一早派員保護羅蘭高中。(本報記者／攝影）

德州小學近日發生大規模槍擊事件，導致19名學童和兩名教師喪生。槍擊事件讓南加警方及各學區非常警覺，學區及警方迅速採取應對措施，絲毫不敢懈怠，確保師生人身安全。

社交媒體26日深夜有人發帖，威脅攻擊以「RHS」字樣學校，南加羅斯密高中（Rosemead HS）、羅蘭高中（Rowland HS）等學校迅速採取安保措施，後來發現只是一場虛驚。不過日前聖地牙哥縣因為有校區受到威脅，導致六所學校臨時關閉。

槍擊事件發生後，南加洛杉磯縣、橙縣及學區等都提升了安保級別，縣警局、校警都加強了校區周邊巡邏頻次。而社交媒體上發生對字頭縮寫「RHS」學校攻擊威脅帖子，引起社區家長恐慌。南加羅斯密高中所在學區27日臨時關閉校區，不過尚未發現任何疑似實體攻擊校區的跡象。

羅斯密高中發布聲明「27日上午早些時候，羅斯密高中管理層收到可能攻擊學校警訊，威脅來自社交媒體，稱要當天攻擊字頭為RHS的學校，但並未確定是攻擊羅斯密高中。為免意外，當天該校臨時關閉。」

洛杉磯縣警局對這起威脅攻擊事件介入調查，認為發帖來自德州Raymondville。據稱有媒體報導，當地有一名學生26日因威脅攻擊學校被捕，但尚未得到警方證實。由於該起威脅事件影響，部分以「RHS」為字頭的學校均不同程度採取安全措施，包括聖谷東區的羅蘭高中。

羅蘭學區教育總監Julie Mitchell 於27日致信家長及師生，談到26日深夜社交媒體發布的威脅帖文，點明要攻擊「RHS」的學校，雖然沒有指明具體高中，但學區立即聯絡核桃-鑽石吧警局，並經過相關執法單位調查，證明不是對羅蘭高中或南加州任何學校的可信威脅。為慎重起見，羅蘭高中校區會出現更多警力巡邏。

羅蘭學區華裔教委陳正治說，雖然威脅發帖者並非來自南加，但學區也會提高警惕。擬在學生放暑假返校後，舉行模擬大規模槍擊避險保障安全演習。

不過聖地牙哥縣的Poway學區，有六所學校因接到匿名電話威脅攻擊而臨時關閉。學區發言人說，學區Del Norte高中匿名電話，稱要實施攻擊，最終導致六所學校臨時關閉。不過發言人確認沒有確鑿證據有人要發動實質性攻擊。臨時關閉學校包括小學、中學及高中。發言人說，為防範意外，校區也增加安保警力。

據稱，聖地牙哥縣警局在案發前收到來自谷歌網絡匿名電話，以機器人發聲要對Del Norte高中及附近學校開槍射擊。縣警局及聖地牙哥市警方，很快來到受威脅高中調查並採取安全防護措施。

學區 南加 聖地牙哥

上一則

陣亡將士紀念日 艦隊週重返洛杉磯港

下一則

遏制加州設立毒品注射站 十多組織反對SB57

延伸閱讀

聖瑪利諾學區和警局加強合作 確保畢業典禮安全無虞

聖瑪利諾學區和警局加強合作 確保畢業典禮安全無虞
德州州長批嚴管槍枝無用 芝城就是例證

德州州長批嚴管槍枝無用 芝城就是例證
德州槍手是非法移民？網路謠言 鋪天蓋地

德州槍手是非法移民？網路謠言 鋪天蓋地
德州小學濫殺案 女童塗血逃死劫 1童聞警出聲求救 被歹徒射殺

德州小學濫殺案 女童塗血逃死劫 1童聞警出聲求救 被歹徒射殺
洛威爾高中續留抽籤招生？教委主席林謙悅：重新考慮

洛威爾高中續留抽籤招生？教委主席林謙悅：重新考慮
南加州人國殤日出遊 夏威夷、墨西哥熱門

南加州人國殤日出遊 夏威夷、墨西哥熱門

熱門新聞

超市的特價區日益受到華人關注。（讀者提供）

倉儲超市漲得凶… 華人「抗漲」 轉戰平價超市

2022-05-24 02:20
21日凌晨發生入室盜竊槍擊命案的核桃市 Country Hollow 20000號街區，21日傍晚仍在封鎖之中。該地區的居民不少是亞裔。（記者楊青／攝影）

核桃市入室劫案 亞裔屋主和嫌犯搏鬥奪槍 擊斃1嫌另1在逃

2022-05-22 02:20
警方現場調查。（記者啟鉻／攝影）

鑽石吧入室搶案 華裔受害者哽咽：交友不慎引狼入室

2022-05-20 02:19
印有「SSSS」標記的登機牌示意圖。（維基百科）

機票出現SSSS神秘代碼 華人經歷嚴格2次安檢

2022-05-22 02:19
案發住宅。（記者啟鉻／攝影）

核桃市入室搶劫命案 屋主為華裔

2022-05-23 02:20
兩戶外牆倒塌的商家，門口堆滿殘垣斷壁，已分辨不出具體的店面。（記者邵敏／攝影）

天普商場坍塌 6人一度被困 獲救驚魂未定「太可怕了」

2022-05-26 16:04

超人氣

更多 >
德州小學濫射案 女童塗同學血裝死 男童見求救女生被殺

德州小學濫射案 女童塗同學血裝死 男童見求救女生被殺
德州槍手反鎖教室濫射1小時 「警先救兒女 非阻槍手」

德州槍手反鎖教室濫射1小時 「警先救兒女 非阻槍手」
多倫多男攜槍遊走學校附近 遭警擊斃 5校解封鎖

多倫多男攜槍遊走學校附近 遭警擊斃 5校解封鎖
婚後從未與AKIRA吵架 林志玲自曝「1原因」吵不起來

婚後從未與AKIRA吵架 林志玲自曝「1原因」吵不起來
怕錯過好行情 美屋主急入市 房源供應和降價求售比均增

怕錯過好行情 美屋主急入市 房源供應和降價求售比均增