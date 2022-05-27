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陣亡將士紀念日 艦隊週重返洛杉磯港

記者秦祖意／洛杉磯報導
洛杉磯艦隊周(LA Fleet Week)本周五5月27日至5月30日向公眾免費開放。(lafleetweek.com)
洛杉磯艦隊周(LA Fleet Week)本周五5月27日至5月30日向公眾免費開放。(lafleetweek.com)

疫情中斷的洛杉磯艦隊週(LA Fleet Week)，本周5月27日(星期五)起至5月30日(星期一)重返洛杉磯港。這場南加州陣亡將士紀念日活動將在本週末期間上午10點至下午6點免費向大眾開放，無需門票和預訂。

影音來源：洛杉磯港；後製：記者秦祖意

洛杉磯艦隊週展覽會 (Fleet Week EXPO) 是活的主要地點，位於250 S. Harbour Blvd., San Pedro, CA 90731的愛荷華號(Battleship IOWA) 戰艦前面。民眾可以從這裡搭乘班車到各個地點觀看展覽、比賽、表演等等。這場活動的節目包括：軍事和裝備展示，Wells Fargo退伍軍人村，現場表演，空中表演，Snapdragon STEM 博覽會，由FOX娛樂公司舉辦的海軍、海軍陸戰隊、海岸防衛隊和陸軍團隊之間的烹飪比賽，Wyland Clean Water 移動學習體驗和軍樂隊表演等等。除此之外，民眾也能從早上10點開始，免費上船參觀體驗停泊在港口的現役軍艦。

公眾可以在洛杉磯港附近停車，Sampson Way和Minor Street之間的第22街(22nd Street)上免費停車。在該停車場附近也會有免費班車，每天早上9時至晚上8時免費載送民眾抵達活動主場。民眾從停車場走到軍艦停泊的位置，必須先通过展覽會門口才能看到軍艦。想要上船參觀體驗軍艦的民眾，也需要先從展覽會主場地點搭乘班車到上船前的地點排隊。負責載送公眾參觀軍艦的班車，每天早上10點開始出發直到上船體驗活動結束。上船體驗活動結束的時間每天可能有所不同，視當天人數情況和其他因素而定。民眾也能自由選擇想要參觀的軍艦。上船參觀的民眾不需要購買門票或預定位置，基本上先到先得。想要了解更多詳情，可以登錄lafleetweek.com。

洛杉磯艦隊周(LA Fleet Week)在今日5月27日(星期五)至5月30日...
洛杉磯艦隊周(LA Fleet Week)在今日5月27日(星期五)至5月30日(星期一)向公眾免費開放。(lafleetweek.com)

洛杉磯港 加州 疫情

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