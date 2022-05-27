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聖瑪利諾學區和警局加強合作 確保畢業典禮安全無虞

記者丁曙／聖瑪利諾報導
疫情下聖瑪利諾學區曾舉辦汽車巡遊畢業典禮。（本報檔案照）
疫情下聖瑪利諾學區曾舉辦汽車巡遊畢業典禮。（本報檔案照）

華裔學生過半的聖瑪利諾學區（SMUSD）畢業典禮即將來臨，鑑於最近德州羅布小學（Robb Elementary School）發生的事件，聖瑪利諾教育總監德拉托雷（Linda de la Torre）特別會晤了該市警消首長，要求即將舉行的畢業典禮加強警衛，確保師生和家長及現場所有人的安全。

德拉托雷教育總監27日向學區和社區的師生家長發表一封公開信指出，學區將學生和教職員工的安全和福祉放在首位，希望向家長和社區保證，學區正在進行安全培訓、安全系統調試、現場監控攝像檢測、安全檢查和訪客篩查等，作為全面安全方案的一部分，保護學生和教職員工免受傷害。學區領導團隊與警察局長和消防隊長合作，不斷評估和監控校園的安全計劃的質量和有效性。

總監表示，感謝聖瑪利諾警察局，更具體地說感謝局長 Incontro 和指揮官 Tebbetts，他們非常積極地與學區合作，為學校安全領域提供急需的支持。聖瑪利諾市警局和消防局擁有訓練有素的專業人員，他們接到電話後，會在兩分鐘時間內回應學校。局長 Incontro 和警察團隊與學區的現場管理人員合作，已對學區的各校園進行了巡視。在漢廷頓初中（Huntington Middle School）和聖瑪利諾高中（San Marino High School）的畢業典禮上會加強警力。此外，警員還將在本週五的畢業生之夜活動期間，輪流巡邏高中校園。

最後，總監感謝整個聖瑪利諾社區都在幫助學區確保所有學校的安全。

學區 聖瑪利諾 教育總監

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