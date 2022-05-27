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洛杉磯機場LAX網速全美第六世界第八

記者張宏／洛杉磯報導
全球機場 Wi-Fi 速度新排名，洛杉磯國際機場 (LAX) 網速排名全美第六，世界第八。（LAX提供）
全球機場 Wi-Fi 速度新排名，洛杉磯國際機場 (LAX) 網速排名全美第六，世界第八。（LAX提供）

據全球機場 Wi-Fi 速度最新排名，洛杉磯國際機場 (LAX) 網速排名全美第六、世界第八。旅客可在LAX連結世界排名前十的最快免費網速，用於手機、筆記本電腦和其他個人設備。

根據互聯網情報公司 Ookla 的數據，LAX免費的整體 Wi-Fi速度在美國排名第六，在全球排名第八。洛杉磯世界機場首席執行官埃爾巴奇 (Justin Erbacci) 表示，乘客在旅行時期望並理應獲得最佳網絡連接，這也是LAX升級 Wi-Fi 網絡的原因，該網絡為洛杉磯國際機場的客人提供無縫、快速和安全的連接。這個更強大、更快的網絡使旅客能夠掌控旅程的更多方面。

乘客調查一致表明，輕鬆訪問快速可靠的 Wi-Fi 是全美機場最需要的服務之一。 LAWA 計劃進行更多的無線服務基礎設施改進，進一步提高整個機場的速度和連接性。

LAX繼續攀升 Wi-Fi 服務的全球排名。 Ookla於2017年開始調查機場 Wi-Fi 速度，LAX整體上傳和下載速度當時在北美機場中排名第 11。今年，該公司將其測試範圍擴大到了世界範圍的機場。

洛杉磯國際機場 LAX 手機

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