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洛杉磯加大27日起恢復室内戴口罩

洛杉磯訊
洛杉磯加大27日起恢復室内戴口罩。（UCLA）
洛杉磯加大27日起恢復室内戴口罩。（UCLA）

鑒於洛杉磯縣近期不斷上升的新冠（COVID-19）感染病例，洛杉磯加大（UCLA）計劃從27日開始重新恢復室內佩戴口罩的規定，所有學生、教職員工和訪客進入洛杉磯加大校園建築室内，都需戴口罩。

洛杉磯加大副校長Michael J. Beck，和洛杉磯加大疫情防禦小組聯合主席Megan McEvoy教授表示，僅上週，洛杉磯加大就有近870例新感染病例，這一趨勢引起校方高度重視，應對當前趨勢很重要。洛杉磯加大近日給全校師生的一封信中表示，恢復戴口罩可以降低感染風險，讓大家能夠更加安全地參與校園活動，包括畢業典禮。

除了要求在洛杉磯加大校園所有建築，以及周邊洛加大擁有的建築内戴口罩，洛杉磯加大也強烈建議師生們在校外的室內活動中同樣戴口罩。

洛杉磯加大同時要求師生們在將到來的室內畢業典禮上要戴口罩。畢業生在上臺領取畢業證或拍照時允許短暫地拿下口罩，畢業典禮的演講者也將被允許在講話時暫時不戴口罩。

洛杉磯加大這項恢復口罩規定將至少持續到6月15日。在該日期之前，校方也要求師生們每週進行一次COVID測試，以確保本學期的最後兩周大家都安全度過。

洛杉磯加大 口罩 疫情

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