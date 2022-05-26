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加州汽油「天價」舊金山每加侖近八元 洛杉磯緊追其後

編譯組／綜合報導
灣區油價驚見每加侖近八元天價。（ABC 7）
灣區油價驚見每加侖近八元天價。（ABC 7）

ABC 7電視台報導，儘管加州目前平均每加侖油價約六元，然而舊金山一家加油站，油價卻高達每加侖近八元的「天價」。相對的，洛杉磯油價也不便宜，當地司機知道他們為汽油支付的費用，比普通的美國司機要高，因為這是加州要求更清潔空氣的代價，已經是加州 DNA的 一部分。

洛杉磯這個以汽車文化聞名的城市的駕車者可能沒有意識到，他們支付的費用超過了全國平均水平，在3 月下旬比全國平均水平每加侖多了 1.80元以上。根據美國汽車俱樂部（AAA），這是至少十年來的最高水平 。

但到目前為止，加油站的汽油價狂飆並沒有影響旅行計劃，儘管每輛車油箱的成本要高出約 24美元，但 南加汽車俱樂部預測，這個國殤日週末將有 260 萬當地居民上高速公路。 這比 2021 年增加 5%，但比新冠病毒（ Covid-19 ）大流行之前的 2019 年低了約 7%。

而位於北加州Menlo Park的雪佛龍（Chevron）加油站，普通汽油每加侖7.25元，高級汽油每加侖高達7.75元。「這個地方對我來說是方便的」，顧客Alisa Arunamate告訴ABC 7電視台，「當你有一群孩子且到處跑時，你別無選擇。」

根據Lundberg調查，灣區的普通汽油油價可說全美最貴，每加侖平均6.20元，奧克拉荷馬州Tulsa最低，每加侖3.92元。

過去兩週，全美普通汽油平均價格，每加侖飆升33分至4.71元，最主要原因，是數千萬人準備在繁忙的週末上路出遊。此外，在全國範圍內，泵的價格比一年前高出1.61元。

Lundberg調查行業分析師Trilby Lundberg日前表示，油價上漲是因原油成本上漲和汽油供應緊張所致。

拜登（Biden）政府和許多民主黨人指責石油公司哄抬價格，共和黨人則表示，白宮應該支持美國境內石油和天然氣鑽探與開採。

油價 加州 汽車

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