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德州21死槍案4小時後 華人北加酒店開會遇槍手

洛市4少當街刺死人 2男2女嫌犯 14至16歲間

記者邵敏／洛杉磯綜合報導
視頻顯示，一名青少年在旁注視，另一名青少年襲擊了躺在地上的男子。 （LAPD）
視頻顯示，一名青少年在旁注視，另一名青少年襲擊了躺在地上的男子。 （LAPD）

洛杉磯警察局（LAPD）正在尋求公眾的幫助，以查明四名青少年嫌疑人，他們涉嫌在南洛杉磯當街襲擊並刺死一名男子，這四名青少年分別是兩男兩女，年齡都在 14 至 16 歲之間。

影音來源：LAPD／記者邵敏後製

據 LAPD 證實，受害者是33歲的 Dominic Lord，洛杉磯市居民。今年 4 月 1 日下午，他與四名青少年從一部公交車上一起下車，隨後在西 89 街（West 89th Street）和西大街（Western Avenue）附近遭到對方襲擊。

根據警局分享的視頻，四名嫌疑人在 Lord 後退到街上時與他發生短暫爭執，在他倒地時追趕並襲擊他。 Lord 躺在地上，多次被踢，其中一名嫌疑人刺傷了他。襲擊發生期間， Lord 似乎站了起來，雙手放在膝蓋上。LAPD在案發當天下午 6 時左右收到使用致命武器襲擊的報警，在警察到達前，被害人 Lord 被洛杉磯消防局送往當地一家醫院，後來在醫院宣布死亡。

警方表示正在尋找這四名青少年嫌疑人，據稱，四人分別為兩名非裔女性和兩名非裔男性，年齡都在 14 至 16 歲之間，最後一次被發現是在哈佛大道（Harvard Boulevard）以東的曼徹斯特大道（Manchester Avenue）向東行駛。

任何有信息的人都可以在工作時間撥打 (323) 786-5113， 下班後或週末撥打 (877) 527-3247 聯繫LAPD兇殺組。匿名者可撥打 (800) 222-8477， 或在線訪問 www.lacrimestoppers.org 向洛杉磯地區滅罪熱線提供信息。

洛杉磯 警察 非裔

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