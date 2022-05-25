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德州21死槍案4小時後 華人北加酒店開會遇槍手

德州槍案後 加州邁向允許民眾提告非法槍枝販運者

洛杉磯訊
加州議會25日通過新規，允許民眾對非法槍枝販運者提起訴訟。（Unsplash.com）
加州議會25日通過新規，允許民眾對非法槍枝販運者提起訴訟。（Unsplash.com）

德州小學發生致命槍擊事件數小時後，加州參議會周二以多數票支持通過賦予民眾起訴非法槍枝販運者權力的法律。加州這項新法與德州旨在阻止墮胎的法律類似，唯尚須經由眾議會投票通過。

在聯邦大法官初步批准德州允許人們追捕墮胎或協助墮胎的人之後，民主黨加州州長紐森將德州的法律作為參照。因此如果德州的法律最終被裁定違憲，加州的法案也將自動失效。

民主黨加州參議員Anthony Portantino表示，德州的槍擊事件至少導致18名兒童被殺，他認為，加州應該將德州的墮胎法作為榜樣。

加州版本的新法將允許人們對任何分發和運送非法攻擊性武器、可用於製造武器的零件、沒有序列號的槍枝或0.50口徑步槍的人提起民事訴訟。原告將因每件武器獲得至少1萬元的民事賠償金，外加律師費。

加州議會表示，加州新法是因最近連續發生大規模槍擊事件之後產生，包括德州小學槍擊案、紐約水牛城的雜貨店槍擊案，以及加州州府上月發生的六死12傷槍擊事件。

除了政治聲明外，加州新法的支持者表示，該措施解決了迄今為止難以解決的問題，即阻止使用自製或無法追踪的「幽靈」槍枝。儘管加州已經制定了一些全國最嚴格的槍枝規定，但非法槍枝還是迅速增長。

支持加州新法者認為，加州槍枝暴力的增加給大家敲響警鐘，必須要採用更嚴格的槍枝法律來阻止這些最新的非法武器。

共和黨加州參議員Andreas Borgeas反對25日的加州新法，他認為立法者應授權執法部門對非法槍枝持有人採取行動，而不是將權力下放給普通民眾。他支持其他措施，比如要求槍枝有序列號。

Borgeas認為，私人訴訟權利太過分，因為會鼓勵原告的律師提起訴訟，而且可能導致濫用。

提案25日在加州參議會以24票對10票通過，民主黨參議員Melissa Hurtado加入共和黨反對派。

參議員批准了另外三項槍枝管制法案，在共和黨立法者的反對下將它們全部提交州眾議會表決。第一項是要求學校每年向家長發送有關安全存放槍枝的信息，並立即報告大規模暴力的威脅。第二項是禁止在州的屬地進行槍枝表演，禁止槍展。第三項，要求經銷商安裝保護措施，以阻止非法槍枝銷售和盜竊，包括數字視頻監控系統。

加州 德州 槍擊

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