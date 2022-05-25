洛縣畢市立交分隔工程完工 可望減少意外事故

揭幕儀式及頒發獎狀。（記者張庭瑜╱攝影）

位於洛杉磯縣畢柯立維拉市（Pico Rivera）、耗資 1.07 億元的杜菲街（Durfee Avenue）立交分隔工程項目，於5月25日（週三）舉行剪綵儀式正式啟用，預估將有效減少意外事故發生。畢柯立維拉市居民以拉丁裔為主，但近年移居當地的華人比例逐漸升高。

當天各級政府官員齊聚一堂，共慶一條兩線行的地下通道和一座鐵路橋的竣工，該項目將取代之前杜菲街的危險鐵路公路交叉路口。這項工程是聖蓋博 谷政府聯盟(SGVCOG)旗下的阿拉米達東區走廊工程( ACE, Alameda Corridor East) 的一部分，歷時兩年終於完工。預計2025年時該鐵路會增加近一倍運輸量，將有效改善貨運帶來的負面影響。

兩位聯邦眾議員桑契斯（Linda Sanchez）和納波利塔諾（Grace Napolitano）、加州 交通委員馬丁尼茲 （Michele Martinez）、加州交通局副局長科諾韋（Elissa Konove）、洛縣大都會 交通管理局首席規劃官洛薩（Jim De La Loza）、蒙羅維亞市議員謝爾文（Becky Shelvin）、聖蓋博谷政府聯盟基建委員會主席萊恩斯（Nancy Lyons）、畢柯立維拉市市長桑契斯（Monica Sanchez）等人皆出席參與剪綵儀式。

萊恩斯表示，改善交通和基礎設施仍是聖蓋博谷政府聯盟的首要任務，像杜菲街這樣的分隔工程不僅改善該區交通，更提高行人及自行車主的出行安全。

桑契斯表示，這次的工程不但可以幫助減少交通事故、挽救生命並減少碳排放。還將有助於緩解本地消費者和小企業在當地供應鏈系統中面臨的許多問題，因此她感到很榮幸能夠參與，並一同慶祝工程完工。

身兼加州最資深的交通和基礎設施委員成員，納波利塔諾開心的表示，竣工不但對聖蓋博谷社區意義重大，更能深深地造福當地居民，並表示已在交通會上納入30億元預算，將會繼續在各區協助改善交通狀況。

據悉，自1981年起，畢市原有的舊鐵路閘道，每日汽車交流量高達1萬3600輛，49列列車班次，繁忙的交通流量，讓該路口曾發生十起交通意外，造成至少五人死亡。當地居民都因每日噪音，排放廢氣量，及時常的交通延誤苦不堪言，對於新工程竣工，許多居民十分興奮，紛紛到場拍照留念。