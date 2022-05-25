德州小學槍擊案後 南加執法機構加強校園附近巡邏

南加州執法機構表示，他們正在監視局勢並加強校園附近的巡邏。（KTLA5）

德州 一所小學發生大規模槍擊 事件，導致 19 名兒童和兩名教師喪生，這在全國範圍引發衝擊，促使數百哩外的執法機構增加警員派駐學校。南加州執法機構表示，他們正在監視局勢並加強校園附近的巡邏。

橙縣警局局長巴恩斯（Don Barnes）表示，「雖然我們認為這是一起孤立事件，但橙縣情報中心正在監測情況，我們將在管轄範圍內的學校增加巡邏，任何父母都不應懷疑他們的孩子在學校是否安全。」

洛杉磯縣警局也將密切監視並與校方合作，確保學生安全。

派洛斯福德斯莊（Palos Verdes Estates） 警察 局向居民保證，雖然該地區的學校沒有受到任何威脅，但本周將有更多警員派駐到校園，「雖然校園槍擊案發生在很遠的地方，而且我們地區的學校沒有受到威脅，但本週我們將在學校增加警力，以確保學生、教職員工和家長的安全。」

Corona Norco 聯合學區負責人Sam Buenrostro 說，科洛那（Corona）警察局和河濱縣警局都將在該地區的校園內增加派駐人員和巡邏人員。 Buenrostro告訴家長們，「我知道你們中的許多人可能會對送孩子上學感到焦慮，但我想告訴你們，我們為保護學區學生採取了額外的安全預防措施。」

德州槍擊事件發生在5月24日（周二），一名 18 歲的槍手將自己關在四年級的教室裡，並開始向任何擋路的人開槍，警察最終進入教室擊斃了使用AR式步槍的槍手。