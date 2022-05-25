疫情第一年洛縣死亡人數大增 新冠為第二大死因

洛縣公共衛生局局長費若（ Barbara Ferrer）指出，在僅僅一年的時間裡，洛縣死亡人數大幅增加，在現代是前所未有的，且在很大程度上反映了新冠大流行的破壞性影響。（本報檔案照）

在新冠病毒（ COVID-19） 大流行的第一年，洛杉磯 縣與前一年相比，總死亡人數增加 26%，新冠病毒並成為洛縣 第二大死因。

根據洛杉磯縣公共衛生局報告，2020 年全縣共報告死亡人數 8萬1083 人，比 2019 年增加 1萬6566 人。這些額外死亡人數中有 1萬1101 人（或 67%）死於新冠。該報告確定新冠病毒是第二大死因，僅次於與心臟有關的疾病，後者2020年造成 1萬2207 人死亡，比 2019 年增加 10%。

2020 年洛縣其他主要死因依次是阿滋海默病 (4978人)、中風 (4026人) 和糖尿病 (3527人)。根據報告，這些死亡數字都比 2019 年有所增加。

2020 年，意外用藥過量死亡人數增幅最大，從 2019 年的 1208 人死亡到 2020 年的 1954 人，增加 62%。藥物過量也是 2019和 2020 年 15 至 24 歲青年，和 25 至 44 歲成年人死亡的主因。

洛縣公共衛生局局長費若（ Barbara Ferrer）指出，在僅僅一年的時間裡，洛縣死亡人數大幅增加，在現代是前所未有的，並且在很大程度上反映了新冠大流行的破壞性影響。她說，看到的差異由來已久，但因新冠大流行而惡化，其根源於不公平的社會、經濟和環境條件、結構性種族主義，以及不同群體在獲得促進健康的資源方面的差異。在繼續努力降低新冠風險的同時，也必須認識到，這些努力與解決導致洛縣不同死亡率的潛在不平等問題，所需要的其他的重要努力是密不可分的。

報告指出，不同種族和族裔群體的死亡率存在巨大差異。2020 年洛縣死亡率最高的是夏威夷原住民 和太平洋島民，每10萬人口的死亡人數為 1324 人，其次是美洲印第安人和阿拉斯加原住民，每10萬人口的死亡人數為 1138人；黑人居民為 1053 人；拉丁裔為725 人；白人 698 人；亞裔509 人。