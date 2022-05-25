我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

一洲焦點／校園槍案再現、拜登有失言？初選看川普實力

快看世界／大辭職潮未退 專家：年底前換工作可能吃虧

疫情第一年洛縣死亡人數大增 新冠為第二大死因

本報記者╱洛杉磯報導
洛縣公共衛生局局長費若（ Barbara Ferrer）指出，在僅僅一年的時間裡，洛縣死亡人數大幅增加，在現代是前所未有的，且在很大程度上反映了新冠大流行的破壞性影響。（本報檔案照）
洛縣公共衛生局局長費若（ Barbara Ferrer）指出，在僅僅一年的時間裡，洛縣死亡人數大幅增加，在現代是前所未有的，且在很大程度上反映了新冠大流行的破壞性影響。（本報檔案照）

在新冠病毒（ COVID-19） 大流行的第一年，洛杉磯縣與前一年相比，總死亡人數增加 26%，新冠病毒並成為洛縣第二大死因。

根據洛杉磯縣公共衛生局報告，2020 年全縣共報告死亡人數 8萬1083 人，比 2019 年增加 1萬6566 人。這些額外死亡人數中有 1萬1101 人（或 67%）死於新冠。該報告確定新冠病毒是第二大死因，僅次於與心臟有關的疾病，後者2020年造成 1萬2207 人死亡，比 2019 年增加 10%。

2020 年洛縣其他主要死因依次是阿滋海默病 (4978人)、中風 (4026人) 和糖尿病 (3527人)。根據報告，這些死亡數字都比 2019 年有所增加。

2020 年，意外用藥過量死亡人數增幅最大，從 2019 年的 1208 人死亡到 2020 年的 1954 人，增加 62%。藥物過量也是 2019和 2020 年 15 至 24 歲青年，和 25 至 44 歲成年人死亡的主因。

洛縣公共衛生局局長費若（ Barbara Ferrer）指出，在僅僅一年的時間裡，洛縣死亡人數大幅增加，在現代是前所未有的，並且在很大程度上反映了新冠大流行的破壞性影響。她說，看到的差異由來已久，但因新冠大流行而惡化，其根源於不公平的社會、經濟和環境條件、結構性種族主義，以及不同群體在獲得促進健康的資源方面的差異。在繼續努力降低新冠風險的同時，也必須認識到，這些努力與解決導致洛縣不同死亡率的潛在不平等問題，所需要的其他的重要努力是密不可分的。

報告指出，不同種族和族裔群體的死亡率存在巨大差異。2020 年洛縣死亡率最高的是夏威夷原住民和太平洋島民，每10萬人口的死亡人數為 1324 人，其次是美洲印第安人和阿拉斯加原住民，每10萬人口的死亡人數為 1138人；黑人居民為 1053 人；拉丁裔為725 人；白人 698 人；亞裔509 人。

洛縣 原住民 洛杉磯

上一則

5月連三場屠殺案反響大 改革槍枝管控呼聲再起

延伸閱讀

律師染疫後記不住車牌 研究：新冠長期症狀可達15個月

律師染疫後記不住車牌 研究：新冠長期症狀可達15個月
舊金山未成年人口占比 全美大城最少

舊金山未成年人口占比 全美大城最少
CHP警員東洛杉磯辦案遭「伏擊」 1嫌中槍1在逃

CHP警員東洛杉磯辦案遭「伏擊」 1嫌中槍1在逃
年長者染新冠 1/4有長期後遺症 腦霧、麻木恐持續逾1年

年長者染新冠 1/4有長期後遺症 腦霧、麻木恐持續逾1年
洛杉磯國際機場提醒國殤日出遊要注意的事

洛杉磯國際機場提醒國殤日出遊要注意的事
UCLA校醫猥褻案 加大系統創記錄同意賠償7億元

UCLA校醫猥褻案 加大系統創記錄同意賠償7億元

熱門新聞

南加台灣教堂槍擊命案槍手、68歲的男子周文偉被收押。（橙縣警局）

槍擊台人教會… 好友曝周文偉「不滿民進黨執政」

2022-05-17 02:20
警方現場調查。（記者啟鉻／攝影）

鑽石吧入室搶案 華裔受害者哽咽：交友不慎引狼入室

2022-05-20 02:19
超市的特價區日益受到華人關注。（讀者提供）

倉儲超市漲得凶… 華人「抗漲」 轉戰平價超市

2022-05-24 02:20
21日凌晨發生入室盜竊槍擊命案的核桃市 Country Hollow 20000號街區，21日傍晚仍在封鎖之中。該地區的居民不少是亞裔。（記者楊青／攝影）

核桃市入室劫案 亞裔屋主和嫌犯搏鬥奪槍 擊斃1嫌另1在逃

2022-05-22 02:20
南加橙縣台灣人基督長老教會開槍殺人的被告周文偉。（橙縣警局）

南加台灣人教會兇手室友說他善良慷慨 兩人2月起同住

2022-05-19 19:17
印有「SSSS」標記的登機牌示意圖。（維基百科）

機票出現SSSS神秘代碼 華人經歷嚴格2次安檢

2022-05-22 02:19

超人氣

更多 >
德州小學槍擊案至少21死 18歲槍手先殺祖母再作案 已被擊斃

德州小學槍擊案至少21死 18歲槍手先殺祖母再作案 已被擊斃
紐約地鐵槍殺無辜高盛員工 嫌犯乘勞斯萊斯協商自首

紐約地鐵槍殺無辜高盛員工 嫌犯乘勞斯萊斯協商自首
甄子丹超美女兒擁九頭身 神美照曝光「三七」比例

甄子丹超美女兒擁九頭身 神美照曝光「三七」比例
德州小學槍案當下 子彈飛過窗戶 學童滿身鮮血逃出校園

德州小學槍案當下 子彈飛過窗戶 學童滿身鮮血逃出校園
「你奪走我16歲童貞」牧師佈道時 她挺身指控性侵

「你奪走我16歲童貞」牧師佈道時 她挺身指控性侵