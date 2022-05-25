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5月連三場屠殺案反響大 改革槍枝管控呼聲再起

記者丁曙／洛杉磯報導
人民拉橫幅上街呼籲，立即禁止攻擊性武器。（美聯社）
人民拉橫幅上街呼籲，立即禁止攻擊性武器。（美聯社）

陽光明媚的2022年5 月忽然變成美國史上最黑暗的時期之一：5月14日紐約州水牛城（Buffalo）超市屠殺案十人死亡 ，5月15日加州拉古納伍茲台灣人基督教長老會槍擊案一死五傷，5月24日德州尤瓦爾迪市（Uvalde）羅伯小學（Robb）校園屠殺案19名學童和兩名成人命喪槍下。三周連三場槍暴屠殺案激起加州和亞太裔強烈反響，人民再度發出吼聲：改革槍枝管控措施、禁止出售攻擊型武器。

加州檢察長邦塔（Rob Bonta）24日晚針對德州校園槍擊事件指出，這是黑暗的一天，更可悲的是人們對這一切司空見慣了。美國有太多人死於槍枝暴力，今年5月接連發生三場大型屠殺案尤其令人憎惡。雖然國會中可能有許多領導人會送去祈禱和慰問，但這些人中的許多人，卻不去解決國家在槍枝暴力下面臨的普遍危害。

邦塔表示，加州繼續呼籲聯邦領導人和鄰州採取更多行動，因為現行的聯邦防止槍枝暴力的標準是不可接受的。美國學童不應該承受這樣的負擔：封校反恐演習、金屬探測器和看起來像似監獄的學校。這不是解決問題的答案，人民需要常識性的槍枝安全法。街道上需要減少槍枝，年輕人手中需要減少槍枝，政府需要對幽靈槍套件監管，執法機關需要對非法製造和銷售的人們問責。社會需要共享數據並開發出解決方案，才能真正防止類似德州尤瓦爾迪小學的悲劇重演。

亞太裔勝利聯盟（AAPI Victory Alliance）對德州尤瓦爾德小學可怕的大規模槍擊事件表示，24日有19 名無辜兒童和兩名成年人在一場邪惡襲擊中被謀殺，25日早晨大多數美國人都在問拜登總統，24日晚全國電視講話提出的問題：「我們什麼時候才能做我們需要做的事情？」

思念和祈禱很重要，但對於失去孩子的父母、支離破碎的社區，以及繼續想知道政府為何無所作為、保護人民無能為力？其實，保護人民最簡單的事情就是制定有意義的槍枝管制措施。

亞太裔勝利聯盟強調，24日的校園槍擊事件就像上週水牛城超市屠殺案一樣，國家繼續遭受攻擊，而且是針對最脆弱的社區的攻擊。由於聯邦參議院某些人對生命的冷酷無情，殃及了他們的同胞。今天亞太裔質問每一位目前阻礙必要的槍枝管制措施的聯邦參議員，要他們在國會做什麼？並且提醒他們，數以百萬計的美國亞太裔選民正在關注同樣的問題。

去年，聯邦眾議院通過了兩項法案，擴大對槍枝購買的背景調查，但兩項法案都在參議院以 50 票對 50 票受挫，民主黨需要至少 60 票才能克服阻撓議案的反對意見。槍枝暴力法案在參議院共和黨的反對下仍然處於停滯狀態。

加州 德州 槍擊

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