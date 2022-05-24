陳仁宜競選加州主計長 將確保財政透明 監督資金去向

加州主計長候選人陳仁宜（Lanhee Chen，中）24日協同何美湄（左）拜訪洛杉磯世界日報社長于趾琴（右）。（記者張宏／攝影）

加州 主計長（State Controller）候選人陳仁宜（Lanhee Chen），24日在前加州參議員夏樂柏（Bob Huff）的夫人何美湄陪同下，拜訪洛杉磯世界日報社長于趾琴。他對6月7日的初選充滿信心，認為可拿到前兩名的選票。作為台灣移民第二代的陳仁宜，從小就對政治感興趣，表示當選後能給加州財政帶來新氣象。

綜合實力，我是最適合的候選人

陳仁宜教育 履歷非常優秀，擁有哈佛大學法學與政治學雙博士學位，也是史丹福大學胡佛研究所（Hoover Institute）研究員。他還是知名的政治評論員，曾在美國國家廣播公司新聞網（NBC News）訪談節目「會晤新聞界」（Meet the Press）和許多政論節目露面，因此獲得洛杉磯時報等主流媒體的背書。

對外界認為他財務相關經驗不足的質疑，他表示，他的綜合實力優於其他候選人，他擁有國家級的政治和政策經驗，讓他能更好的在州政府工作。同時他的教育背景和經營管理經驗讓他能更快的進入角色。他競選目標明確，擁有可靠的團隊，以往經歷讓他有鮮明領導力，可領導主計長辦公室千名員工一起實現目標。 最關鍵的是選民厭倦了政治，他們需要新血，需要做出改變的人。

加州政府財務不透明 錢的用處無人監管

陳仁宜在南加羅蘭岡長大，一度在東部求學，2013年他回到加州，發現加州變得不一樣。加州政府投入很多錢治理遊民、改善教育和犯罪，但是成效甚微，這些錢花在哪裡？加州財務透明度讓他質疑，這也是他選擇主計長職位的初衷。主計長的職責就是核算和控制所有加州資金流入流出，他希望能改正加州錯誤的資金使用，增加財政透明度，同時監督那些重大項目資金的使用情況。

積穀防飢、投資未來，華人理財傳統適合管理加州財務

作為在台灣移民家庭 長大的小孩，陳仁宜很小就懂得積穀防飢的道理。他說，華人管家理財的哲學很適合加州財務管理，如不能入不敷出，要收支平衡。加州經濟好的時候，政府稅收收入很多，但也要積穀防飢，為經濟不好時，做資金準備，不能把投資未來的錢全部花掉，且是花在不正確的地方。這些華人簡單的理財道理，他希望加州政府也能明白。

感謝父母移民美國 喜歡台灣牛肉麵和小籠包

陳仁宜的父親是執業醫師、母親是化學家，他感謝父母移民美國，讓他接受最好的教育。他從小就對政治和政策感興趣，他父母一度還表示反對，現在他用實際行動證明他是對的。他很喜歡美食，他笑言小時是一個小胖子，每次去台北第一件事就是去吃牛肉麵和小籠包。他作為台灣人第二代，希望大家投他一票，如果當選，他會在未來四年為加州財務帶來改變。