我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

世說新聞╱單親媽兒子遇車禍癱瘓 又遭詐騙損失近萬

德州小學槍擊釀21死 18歲槍手先殺祖母再作案 已被擊斃

陳仁宜競選加州主計長 將確保財政透明 監督資金去向

記者張宏／蒙特利公園市報導
加州主計長候選人陳仁宜（Lanhee Chen，中）24日協同何美湄（左）拜訪洛杉磯世界日報社長于趾琴（右）。（記者張宏／攝影）
加州主計長候選人陳仁宜（Lanhee Chen，中）24日協同何美湄（左）拜訪洛杉磯世界日報社長于趾琴（右）。（記者張宏／攝影）

加州主計長（State Controller）候選人陳仁宜（Lanhee Chen），24日在前加州參議員夏樂柏（Bob Huff）的夫人何美湄陪同下，拜訪洛杉磯世界日報社長于趾琴。他對6月7日的初選充滿信心，認為可拿到前兩名的選票。作為台灣移民第二代的陳仁宜，從小就對政治感興趣，表示當選後能給加州財政帶來新氣象。

綜合實力，我是最適合的候選人

陳仁宜教育履歷非常優秀，擁有哈佛大學法學與政治學雙博士學位，也是史丹福大學胡佛研究所（Hoover Institute）研究員。他還是知名的政治評論員，曾在美國國家廣播公司新聞網（NBC News）訪談節目「會晤新聞界」（Meet the Press）和許多政論節目露面，因此獲得洛杉磯時報等主流媒體的背書。

對外界認為他財務相關經驗不足的質疑，他表示，他的綜合實力優於其他候選人，他擁有國家級的政治和政策經驗，讓他能更好的在州政府工作。同時他的教育背景和經營管理經驗讓他能更快的進入角色。他競選目標明確，擁有可靠的團隊，以往經歷讓他有鮮明領導力，可領導主計長辦公室千名員工一起實現目標。 最關鍵的是選民厭倦了政治，他們需要新血，需要做出改變的人。

加州政府財務不透明 錢的用處無人監管

陳仁宜在南加羅蘭岡長大，一度在東部求學，2013年他回到加州，發現加州變得不一樣。加州政府投入很多錢治理遊民、改善教育和犯罪，但是成效甚微，這些錢花在哪裡？加州財務透明度讓他質疑，這也是他選擇主計長職位的初衷。主計長的職責就是核算和控制所有加州資金流入流出，他希望能改正加州錯誤的資金使用，增加財政透明度，同時監督那些重大項目資金的使用情況。

積穀防飢、投資未來，華人理財傳統適合管理加州財務

作為在台灣移民家庭長大的小孩，陳仁宜很小就懂得積穀防飢的道理。他說，華人管家理財的哲學很適合加州財務管理，如不能入不敷出，要收支平衡。加州經濟好的時候，政府稅收收入很多，但也要積穀防飢，為經濟不好時，做資金準備，不能把投資未來的錢全部花掉，且是花在不正確的地方。這些華人簡單的理財道理，他希望加州政府也能明白。

感謝父母移民美國 喜歡台灣牛肉麵和小籠包

陳仁宜的父親是執業醫師、母親是化學家，他感謝父母移民美國，讓他接受最好的教育。他從小就對政治和政策感興趣，他父母一度還表示反對，現在他用實際行動證明他是對的。他很喜歡美食，他笑言小時是一個小胖子，每次去台北第一件事就是去吃牛肉麵和小籠包。他作為台灣人第二代，希望大家投他一票，如果當選，他會在未來四年為加州財務帶來改變。

加州 移民家庭 教育

上一則

太平洋瓦電公司和加州消防基金會延續合作防範山火

下一則

世界晚報╱德州一小學槍案死傷慘重 據信槍手被警擊斃

延伸閱讀

太平洋瓦電公司和加州消防基金會延續合作防範山火

太平洋瓦電公司和加州消防基金會延續合作防範山火
天天漲…加州油價已超聯邦最低時薪

天天漲…加州油價已超聯邦最低時薪
節水無效 加州恐強制限水 州府幾周內決定方案

節水無效 加州恐強制限水 州府幾周內決定方案
加州確診大增 當局嚴防控 幸住院率仍低

加州確診大增 當局嚴防控 幸住院率仍低
就業增加、通膨率高 加州4月經濟憂喜交替

就業增加、通膨率高 加州4月經濟憂喜交替
節約用水效果不彰 加州夏季恐強制節水

節約用水效果不彰 加州夏季恐強制節水

熱門新聞

南加台灣教堂槍擊命案槍手、68歲的男子周文偉被收押。（橙縣警局）

槍擊台人教會… 好友曝周文偉「不滿民進黨執政」

2022-05-17 02:20
拉古納伍茲村為不少台胞退休的天堂，近日發生槍擊命案的基督長老教會成員即為住在這裡的台胞。（本報記者╱攝影）

南加教會血案附近台胞：命案是台灣家醜外揚

2022-05-17 21:08
警方現場調查。（記者啟鉻／攝影）

鑽石吧入室搶案 華裔受害者哽咽：交友不慎引狼入室

2022-05-20 02:19
21日凌晨發生入室盜竊槍擊命案的核桃市 Country Hollow 20000號街區，21日傍晚仍在封鎖之中。該地區的居民不少是亞裔。（記者楊青／攝影）

核桃市入室劫案 亞裔屋主和嫌犯搏鬥奪槍 擊斃1嫌另1在逃

2022-05-22 02:20
南加橙縣台灣人基督長老教會開槍殺人的被告周文偉。（橙縣警局）

南加台灣人教會兇手室友說他善良慷慨 兩人2月起同住

2022-05-19 19:17
超市的特價區日益受到華人關注。（讀者提供）

倉儲超市漲得凶… 華人「抗漲」 轉戰平價超市

2022-05-24 02:20

超人氣

更多 >
德州小學槍擊案至少21死 18歲槍手先殺祖母再作案 已被擊斃

德州小學槍擊案至少21死 18歲槍手先殺祖母再作案 已被擊斃
避Uber高價改搭地鐵 高盛員工無辜遭槍殺

避Uber高價改搭地鐵 高盛員工無辜遭槍殺
陳文茜肺腺癌後再傳免疫疾病 血壓飆180 尖叫：不想活了

陳文茜肺腺癌後再傳免疫疾病 血壓飆180 尖叫：不想活了
倉儲超市漲得凶… 華人「抗漲」 轉戰平價超市

倉儲超市漲得凶… 華人「抗漲」 轉戰平價超市
紐約地鐵槍殺無辜高盛員工 嫌犯乘勞斯萊斯協商自首

紐約地鐵槍殺無辜高盛員工 嫌犯乘勞斯萊斯協商自首