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太平洋瓦電公司和加州消防基金會延續合作防範山火

洛杉磯訊
為響應加州山火防範意識週（California Wildfire Preparedness Week），太平洋瓦斯與電力公司 (PG&E) 與加州消防基金會 (CFF) 於近日宣佈延續合作夥伴關係，致力於支持山火安全與防範。（本報記者╱攝影）
為響應加州山火防範意識週（California Wildfire Preparedness Week），太平洋瓦斯與電力公司 (PG&E) 與加州消防基金會 (CFF) 於近日宣佈延續合作夥伴關係，致力於支持山火安全與防範。（本報記者╱攝影）

為響應加州山火防範意識週（California Wildfire Preparedness Week），太平洋瓦斯與電力公司 (PG&E) 與加州消防基金會 (CFF) 於近日宣佈延續合作夥伴關係，致力於支持山火安全與防範。

PG&E 與 PG&E Corporation基金會總計將向 CFF 的山火安全與防範計畫 (Wildfire Safety and Preparedness Program，簡稱WSPP) 投入140 萬元資金。此計畫已邁入第五年，目標是提高民眾對山火安全的意識，並為高火災風險地區中的弱勢社區提供資源。此外，該計畫當中的補助項目在去年已向 54 個地方消防部門、消防機構與社區團體發放 67萬元的補助金。

自 5 月 18 日起，加州的消防部門和社區組織可向本年度的山火安全與防範補助金提交申請。申請者必須於2022年6月17日晚上11時45分前在CFF網站上完成提交。補助金通知將於2022年7月中旬開始發送。

自 2018 年起，執行和管理 WSPP的CFF已向全州的消防部門和消防機構提供了199筆補助金，其中重點關注加州北部與中部地區。資助對象皆為加州公共事業委員會（California Public Utilities Commission，簡稱CPUC）確認為火災風險極大或火災風險增高的特定社區。

CFF的執行董事 Rick Martinez表示，加州的乾旱加上越發乾燥和炎熱天氣使社區面臨危險。與PG&E 合作推出WSPP旨在解決日益加劇的山火風險。過去五年，加州火災越燒越頻繁，合作在幫助地方社區開展消防安全工作方面發揮關鍵作用。

加州 山火

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