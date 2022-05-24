11華裔在南加內陸地下非法種大麻 查獲市值達900萬

執法人員在地下非法大麻農場搜查。（KTLA）

南加警方日前在內陸人跡罕至的莫哈維沙漠（Mojave Desert）縣屬地查獲華人 經營地下非法大麻 農場，有11名華人男女涉案，其中被拘捕五人包括四男及一女，另外多人在逃。聖伯納汀諾縣地檢署23日舉辦新聞發布會表示，查獲大麻超過6000株，市值460萬至900萬元間，每天耗水數千加侖。涉事嫌犯目前被控不同程度的重罪及輕罪。

執法人員於3月3日對莫哈維沙漠地區一處五英畝物業搜查時，在地下發現一個利用多個集裝箱組合的掩體設施，約有1萬4000平方呎，其中種植大麻超過6000株，估計可以加工成成品約3000磅，在黑市可以賣到460萬元至900萬元之間。聖伯納汀諾縣地檢署檢察官 安德森（Jason Anderson）說，估計每天一株大麻灌溉一加侖水，意味著這些大麻每天需要至少6000加侖的水。在地下非法大麻農場還發現了價值3萬3000元的燃油。

地檢署表示，地下非法大麻農場所在地Newberry Springs，縣警局曾於2020年8月突擊，當時這裡有八個溫室大棚被用於非法大麻農場，查獲大麻2000株，加工大麻100磅。物業所有者林程（Cheng Lin，譯音）30歲被拘押，一同被拘捕的還有何忠貴（Zhonggui He，譯音）39歲，及何汶仁（Wenren He， 譯音）42歲。但這起案件執法人員只是對當事人開了罰單，按照輕罪處理。

執法單位稱，後來林程將該物業於2020年11月賣給了劉巧燕（Qiaoyan Liu，女，譯音）35歲。

2022年3月，警方打擊非法大麻執法人員再次對這片物業搜查，一個在地面上的集裝箱引起警方注意。執法人員進入查看，發現地面有一個洞口，其中由多個集裝箱組成地下掩體用於非法種植大麻。掩體長230呎寬60呎，總計包括30個集裝箱，置於地下約15呎，形成一個大面積地下非法大麻農場。

檢察官安德森說，當時有八名嫌犯試圖逃離時被拘捕。在嫌犯林程的住處及租用商業設施發現已加工大麻。5月13日，所有涉事的11名嫌犯被控重罪及輕罪，被控罪名包括種植超過六株大麻、違反環境法規、非法大麻交易、非法排放廢物、故意及重大過失對公共土地公共資源造成重大損害。

其中主犯林程、劉巧燕被控共謀犯罪重罪。林程5月20日在爾灣市拘捕，林武（Wu Lin，譯音）33歲、劉巧燕當日也在阿罕布拉市被警方拘捕。何忠貴於5月20日在縣屬地Newberry Springs住處被拘，何明峰（Mingfeng He，譯音）35歲同一天在布瑞亞市拘捕。以上被捕嫌犯的保釋金都是25萬元。

目前在逃嫌犯包括劉偉建（Weijian Liu，譯音）33歲，林艾慶（Aiqing Lin，譯音）52歲，何汶仁，林立傑（Lijie Lin，譯音）38歲，以及林煌（Huang Lin，譯音）27歲。

聖伯納汀諾縣警局局長迪柯斯（Shannon Dicus）強調，查獲這起地下非法大麻農場案，與執法人員重錘行動（Operation Hammer Strike）有關，該行動有六個單位執法人員組成，經過數個月行動，共查獲非法大麻價值超過7億5000萬元。