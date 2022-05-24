UCLA校醫猥褻案 加大系統創記錄同意賠償7億元

加州大學系統24日與法庭達成協議，同意為洛杉磯加大（UCLA）前校醫James Heaps猥褻和性侵案總共賠償近7億元，創下公立大學賠償新紀錄。（NBC）

加州大學 系統（The University of California system）24日與法庭達成協議，同意為洛杉磯加大 （UCLA）前校醫猥褻和性侵 案總共賠償近7億元，以解決數百位受害人的聯合指控。這也是美國有史以來與公立大學性虐待有關的最高賠償金額。

最新的3億7440萬元賠償和解協議涵蓋312名前患者，她們在訴狀中聲稱，在1983 年至2018年期間遭到洛杉磯加大前校醫James Heaps以體檢為幌子的性虐待。

Heaps擔任校醫期間，同時從事婦科癌症治療，一些原告是癌症患者，少數原告患有晚期癌症，診斷為終末期。其中一名婦女在24日洛杉磯高等法院法官批准和解之前死亡，沒有等到賠償的消息。

該長達三年的訴訟，最新的和解是在200多起女性訴訟的2億4360萬元和解，和 7300萬元的集體訴訟和解基礎上達成的，涉及的原告可追溯到1983年5000多名 Heaps的患者。2019年，UC系統還支付了225萬元來和解一名患者的訴訟，原告聲稱她在2018年遭到性侵犯。

因為醫生醫保範圍的保險賠償已經用盡，加州大學系統宣佈計劃發行一項醫療債券，其中一部分將用於填補賠償金的空缺。

此次洛杉磯加大賠償的訴訟核心是，洛杉磯加大幾十年來一直忽視相關的性侵和猥褻投訴。加州大學系統一份報告發現，洛杉磯加大一再未能充分調查這些指控。訴訟稱，儘管大學高層官員知道當時正在面臨諸多指控，且正在進行内部調查，但洛杉磯加大2018年還是允許Heaps重返校醫崗位，導致後來更多人受害。

原告律師Jennifer McGrath表示，洛杉磯加大對患者和員工數十年的報告視而不見，因為他是洛杉磯加大健康中心最高收入者。「這是一種沉默的文化」。她說，洛杉磯加大沒有處罰或終止Heaps的決策者。

另一位原告律師Darren Kavinoky表示，儘管洛杉磯加大的調查人員在2018年已經收集到大量反對Heaps的證據，洛杉磯加大在他退休前幾個月裡仍繼續維持他的候診室，但從未宣布他是性侵犯者，直到他在2019年被捕。

到目前為止，Heaps仍面臨與其中七名患者相關的刑事指控。他則否認有任何不當行為。

洛杉磯加大拒絕透露是否有任何其他大學官員受到紀律處分，或由於與Heaps相關的行為而被解僱或被迫退休。

加大系統協同此次和解賠償費用超過了之前密西根州立大學為解決校醫性虐待患者訴訟所支付的費用，也遠遠超過賓州大學性虐待醜聞和解賠償金。

不過，加州大學系統此次的賠償沒有超過私立的南加大之前的賠償。南加大為解決數百名女性指控婦科醫生George Tyndall的訴訟支付了11億元。