美華裔參政先鋒紀錄片將首映 探討亞裔的挑戰

美國首位華裔市長，前蒙特利公園市市長陳李琬若。（陳李琬若提供）

陳李琬若（Lily Lee Chen）早年曾擔任蒙特利公園市（Monterey Park City）市長，是美國首位華裔 ，也是第一位亞裔 女市長。她的紀錄片「開船破浪：陳李琬若的故事」（Rocking the Boat: The Story of Lily Lee Chen）將於5月26日（週四）美西時間下午5至6時在線上首映和映後分享，除了讓她精彩不凡的從政生涯透過大螢幕重現，她並會和其他知名華裔一起討論，他們作為亞裔領導人在追求公共服務方面的經歷和挑戰。

當日線上討論會將由屢獲殊榮的記者和電視名人凌志慧（Lisa Ling）主持，講員除了陳李琬若，尚有Stop AAPI Hate 聯合創始人 張華耀（Russell Jeung）、美國國會女眾議員趙美心（Judy Chu）、前美國駐尼泊爾大使張之香（Julia Chang Bloch） 和導演 楊子墨（Nox Yang）。

陳李琬若表示，拍攝這次紀錄片的機緣，來自她女兒與導演楊子墨在接觸後的一拍即合，前前後後籌備超過一年以上的時間。

紀錄片「開船破浪：陳李琬若的故事」主要講述陳李琬若起起落落的一生，從身為保守封建的傳統式中國家庭中的二女兒，到在早期在美華裔族群不到1％時決定參政，其間所經歷的歧視、移民的困難、一路到贏得選民支持，成為美國首位華裔女市長。她一路走來的點點滴滴，將由這部紀錄片重現。

陳李琬若表示，她希望觀眾們在看完後了解亞裔族群在美國一路走來不易，進而體會投票的重要性，而選期在近，華人更需要用選票發揮力量。

陳李琬若出生於天津，成長在台灣。她想為民服務的精神，可以一路追溯到高中時，她曾在作文課寫道，希望未來可以為婦女鳴不平，為國家貢獻己力。

移民來美之後，她在學業和工作都穩定後，開始了從政之路。但一開始參選並不順利，曾以28選票之差輸給對手，但還是出席了對手的就職典禮。陳李琬若回憶，雖然她輸了選舉，但身為中國人的度量還是要有的，畢竟她代表的是整個族群，不僅僅是自己而已。

她在1982年當選蒙市市長後，曾促成該市在1984年的奧運會期間，讓聖火的傳遞經過蒙市，也讓該市首次舉辦曲棍球比賽。她的從政生涯曾被洛杉磯縣政委員會主席韓肯尼斯（Kenneth Hahn，譯音）表揚為華裔榜樣。

陳李琬若更是勤於提攜華裔後輩，扶持他們參與從政，讓亞裔族群的發聲權更為壯大。她幫助過的後輩有現任國會眾議員劉雲平（Ted Lieu），亞美公益促進中心（Asian Americans Advancing Justice）創辦人郭志明（Stewart Kwoh）等人。

若想了解更多紀錄片的信息，可查閱：https://montageplay.com/pages/lily-lee-chen-event。