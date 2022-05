美華裔參政先鋒紀錄片將首映 探討亞裔的挑戰

美國首位華裔市長,前蒙特利公園市市長陳李琬若。(陳李琬若提供)

陳李琬若(Lily Lee Chen)早年曾擔任蒙特利公園市(Monterey Park City)市長,是美國首位華裔 ,也是第一位亞裔 女市長。她的紀錄片「開船破浪:陳李琬若的故事」(Rocking the Boat: The Story of Lily Lee Chen)將於5月26日(週四)美西時間下午5至6時在線上首映和映後分享,除了讓她精彩不凡的從政生涯透過大螢幕重現,她並會和其他知名華裔一起討論,他們作為亞裔領導人在追求公共服務方面的經歷和挑戰。

當日線上討論會將由屢獲殊榮的記者和電視名人凌志慧(Lisa Ling)主持,講員除了陳李琬若,尚有Stop AAPI Hate 聯合創始人 張華耀(Russell Jeung)、美國國會女眾議員趙美心(Judy Chu)、前美國駐尼泊爾大使張之香(Julia Chang Bloch) 和導演 楊子墨(Nox Yang)。

陳李琬若表示,拍攝這次紀錄片的機緣,來自她女兒與導演楊子墨在接觸後的一拍即合,前前後後籌備超過一年以上的時間。

紀錄片「開船破浪:陳李琬若的故事」主要講述陳李琬若起起落落的一生,從身為保守封建的傳統式中國家庭中的二女兒,到在早期在美華裔族群不到1%時決定參政,其間所經歷的歧視、移民的困難、一路到贏得選民支持,成為美國首位華裔女市長。她一路走來的點點滴滴,將由這部紀錄片重現。

陳李琬若表示,她希望觀眾們在看完後了解亞裔族群在美國一路走來不易,進而體會投票的重要性,而選期在近,華人更需要用選票發揮力量。

陳李琬若出生於天津,成長在台灣。她想為民服務的精神,可以一路追溯到高中時,她曾在作文課寫道,希望未來可以為婦女鳴不平,為國家貢獻己力。

移民來美之後,她在學業和工作都穩定後,開始了從政之路。但一開始參選並不順利,曾以28選票之差輸給對手,但還是出席了對手的就職典禮。陳李琬若回憶,雖然她輸了選舉,但身為中國人的度量還是要有的,畢竟她代表的是整個族群,不僅僅是自己而已。

她在1982年當選蒙市市長後,曾促成該市在1984年的奧運會期間,讓聖火的傳遞經過蒙市,也讓該市首次舉辦曲棍球比賽。她的從政生涯曾被洛杉磯縣政委員會主席韓肯尼斯(Kenneth Hahn,譯音)表揚為華裔榜樣。

陳李琬若更是勤於提攜華裔後輩,扶持他們參與從政,讓亞裔族群的發聲權更為壯大。她幫助過的後輩有現任國會眾議員劉雲平(Ted Lieu),亞美公益促進中心(Asian Americans Advancing Justice)創辦人郭志明(Stewart Kwoh)等人。

若想了解更多紀錄片的信息,可查閱:https://montageplay.com/pages/lily-lee-chen-event。