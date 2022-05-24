南加橙縣 3童在小學附近被車撞 肇事者車內有燃燒裝置

橙縣聖塔安那市5月23日早上發生一起案件，一名司機開車襲擊小學的三名兒童。（KTLA5）

南加橙縣 聖塔安那市（Santa Ana）5月23日（周一）早上發生一起案件，一名司機開著車襲擊當地小學的三名兒童。案發後，警方在這輛車中發現了多個燃燒裝置（incendiary devices）。

據聖塔安那警察 局稱，這輛汽車 在23日上午 8 時 30 分左右，開到聖塔安那市 Taft 小學附近的人行道上，撞上三個孩子。孩子們都被送往醫院，情況穩定。

聖塔安那警局警員婁沛茲（ Maria Lopez）表示，他們發現肇事司機身上有刀傷，似乎是自己造成的刺傷。隨後，警方在搜查這部車時，發現車內有一個可疑的燃燒裝置。橙縣拆彈小組立即被召集到現場，在車輛中發現另外三個燃燒裝置。

調查人員後來確定，這名嫌疑人在開車碰撞三個孩子之前，曾擅自闖入 Taft 小學並被護送離開校園。

目擊者 Isaias Vazquez 住在案發現場附近，他第一時間跑去參加救援，「我看到孩子們倒在地上，一個在馬路中間一動不動地躺著。當我去照料他們時，家長們心煩意亂地尖叫著，我看到一個人手裡拿著刀朝我們走來，所以我立刻打電話報警。」Vazquez說，司機隨後轉身朝汽車走去。

當局尚未證實這名司機是否隨身攜刀，但表示嫌疑人似乎是自己造成的刀傷而住院。婁沛茲說，警方仍在調查司機的作案意圖，以及他是否與這所學校有任何聯繫。當局沒有提供有關嫌疑人的更多細節，也不清楚車內裝的是什麼類型的燃燒裝置。警方表示校園目前已清理完畢， Taft 小學的課程正常恢復。