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南加爾灣屋主大喊嚇跑入室盜竊賊 警方視頻直擊追捕過程

爾灣訊
25歲男子Jordan Jahri Jones。（爾灣警局提供）
25歲男子Jordan Jahri Jones。（爾灣警局提供）

爾灣警方21日逮捕了兩名涉嫌企圖在Shady Canyon小區入室盜竊的男子。

（視頻來源：爾灣警局 記者李雪後製）

當晚11點剛過，一名爾灣警察發現了一輛可疑車輛停在Quail Hill附近，毗鄰Shady Canyon封閉社區。警察在車內發現了一個雙向收音機和一把上膛的幽靈手槍（即無序列號的槍）。

幾分鐘後，Canyon Creek的一位房主報警說，有兩名戴著口罩的男子接近他們的家，但當該居民通過他們的監控系統大喊時，倆人逃跑了。警方迅速設置了搜查警戒範圍以搜尋和逮捕嫌犯。在安那罕警察局直升機小隊和爾灣警察局無人機小隊的合作下，兩名嫌犯在附近的空地上被定位，隨後被逮捕。

兩名嫌犯是來自長堤市（Long Beach）的27歲男子Dione Eric Riley，和來自Palmdale的25歲男子Jordan Jahri Jones。倆人因企圖入室盜竊被捕，並被關押在橙縣監獄。探員們正在調查被捕者是否與5月1日發生在Shady Canyon小區的另一起住宅入室盜竊案有關。

民眾若有信息，可通過[email protected]或949-724-7245聯繫探員Eric Weber。

27歲男子Dione Eric Riley。（爾灣警局提供）
27歲男子Dione Eric Riley。（爾灣警局提供）

警察 爾灣 長堤

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