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美國廣東同鄉聯誼會洛杉磯辦就職典禮暨20周年慶

記者邵敏／洛杉磯報導
美國廣東聯誼會5月22日在洛杉磯舉行換屆就職典禮。（主辦方提供）
美國廣東聯誼會5月22日在洛杉磯舉行換屆就職典禮。（主辦方提供）

美國廣東聯誼會5月22日（周日）在洛杉磯舉行換屆就職典禮。會長陳志聖卸任，新一屆領導班子由蔣郭慧珍擔任會長，譚錦雲、劉堅林擔任副會長，理事長由前任會長羅淑珍擔任，加州財務長馬世雲道賀並主持交接監誓儀式。

廣東聯誼會於2001年成立，今年正值21周歲，兩年一屆，由於疫情影響，去年換屆延遲到今年舉行。聯誼會的宗旨是：聚同鄉、聯僑誼、互助共勉；會同胞、結好友、精誠團結。在歷屆會長的帶領下，全體理事和會員參與各項慈善公益活動，關心社群，積極參與社區活動，支持華人參政。

百年老僑秉公堂當晚委託聯誼會頒發2022年獎助學金，得獎華裔優秀學生共13位，共發放1萬3000元獎助學金，其中兩位助學金2000元的得主來自單親家庭。秉公堂獎助學金委員會主任聶澤英主持當晚的頒獎典禮，得獎學生上台激情發言。主辦方感謝慈善家王冠川榮譽顧問伉儷，幾年來捐款獎助學金超過六萬元，受惠學生超過五十名；感謝Herbsea Nutra Inc. 周雄偉、鄒敏銳捐款1萬元，李玉佩捐款2000元。

當天的娛樂節目豐富多彩，抽獎禮品200多份。聯誼會與雀友公司聯合主辦第一屆麻將競技比賽，眾多愛好者踴躍參加，眾人度過一個愉快的晚上。

卸任的聯誼會會長陳志聖（JASON CHEN）表示：「聯誼會以前每年舉辦各種活動，因疫情近三年沒有舉辦任何活動，今天能在此與各位親朋好友相聚，感到無比興奮。感謝所有支持的會員及理事們，卸任後我會繼續協助美國廣東聯誼會，幫助新任會長把會務做得更好。」

當晚嘉賓眾多，包括加州財務長馬世雲、49區眾議員方樹強、聖蓋博丁言愉市長、核桃谷秦振國市長、中華會館主席鄺松齡、校董會會長羅淑珍、福僑會會長梁國輝等眾人。

加州 疫情 社群

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