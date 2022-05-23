三名偷渡者卡在美墨邊境牆上 被消防和邊境官員救下

三名偷渡男子試圖翻越美墨邊境牆時卡在頂部無法脫身被救下。（CBS8）

南加州聖地牙哥 縣美墨邊境 牆23日晨有三名男子試圖偷渡 時，被卡在牆上無法脫身，聖地牙哥縣消防局及聯邦海關與邊境執法人員，將三人救下，目前三名偷渡者被拘押。

事件發生在23日晨約7時30分，位於聖地牙哥縣街區Otay Mesa的美墨邊境牆，臨近Britannia大道與Britannia Court交匯處附近。三名偷渡男子試圖越過高高的邊境牆，進入美國境內聖地牙哥時，被困在牆頂上。執法人員用梯子將三人救下。執法人員動用了救護車、消防車，現場執法人員有近十人。三名偷渡者年齡均在20歲至30歲左右。

三人被救下後，執法人員為避免意外讓三人交出個人隨身物品，由警車帶走至邊境拘留所羈押。據CBS8報導，三名偷渡者均安全，沒有受傷。

從谷歌地圖可以看到，三名偷渡者試圖越過的美墨邊境牆，就在社區附近，聖地牙哥一側有不少居民在此居住，也有部分商業設施。而墨西哥一側則有大片空地，附近有蒂華納國際機場（Aeropuerto Internacional De Tijuana），尚不知三名偷渡男子是否來自墨西哥當地居民。