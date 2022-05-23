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洛縣海濱豪宅區兩男兩女墜落懸崖 1死3傷

記者邵敏／洛杉磯綜合報導
墜落懸崖的四名年輕人，兩男兩女，一名男子在現場被宣布死亡。（KTLA5）
墜落懸崖的四名年輕人，兩男兩女，一名男子在現場被宣布死亡。（KTLA5）

洛杉磯縣海濱豪宅區派洛斯福德斯莊（Palos Verdes Estates），5月23日（周一）上午發生一起懸崖墜落事故，兩男兩女從300到400 尺的海邊懸崖上墜落，1死3傷。

洛縣消防局隊長Wade Kelsey表示，該事件發生在23日凌晨 4 時 45 分左右，地點在 Paseo Del Mar 1400 街區， 靠近 Avon 路的交叉口。發生地附近是一個高檔的豪宅區，有多幢面向大海的民宅。相關視頻顯示，消防部門的多部車輛和一架直升機參與這起懸崖墜落事件的救援。

據KTLA報導，墜落懸崖的是四名年輕人，是兩男兩女，都是20多歲。 Kelsey說，其中一名受害者在現場被宣布死亡，死者是一名男性。有兩名受害者被吊回懸崖頂部，一名被空運到附近的創傷中心，另一名被救護車送走，兩人當時都處於危急狀態。

消防官員陳述，事故發生時，其中一名跌落懸崖的男子爬上陡峭的堤壩頂部，並向當局尋求幫助。目前尚不清楚這四人是如何從懸崖上掉下去的，四人的身分以及彼此之間的關係也尚未確定。

Kelsey表示，事故發生的地點非常危險，「該地區沒有圍欄，有一個斜坡直通陡峭的懸崖，這裡的大部分區域都非常不穩定，如果在沒有任何保護措施的情況下，靠近這個懸崖的邊緣是非常危險的。」當地警方仍在調查墜落的細節情況，據信沒有涉及任何車輛。

Palos Verdes Estates 5月23日早上發生懸崖墜落事故，導致 ...
Palos Verdes Estates 5月23日早上發生懸崖墜落事故，導致 1 死 3 傷。（KTLA5）
兩男兩女從 300 到 400 尺的海邊懸崖上墜落，導致 1 死 3 傷。（KT...
兩男兩女從 300 到 400 尺的海邊懸崖上墜落，導致 1 死 3 傷。（KTLA5）

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