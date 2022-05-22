洛縣延長公共交通口罩令 疫情風險級別從低升到中

疫情風險級別從低升到中，洛縣延長公共交通口罩令。（Unsplash.com）

隨著洛杉磯縣新冠感染病例和住院率的攀升，官員們周五宣布，將延長該縣所有公共交通和室內交通樞紐的口罩 使用期限。洛縣 衛生官員將繼續要求所有 2 歲及以上的人，在機場、巴士總站、火車站、地鐵站 、火車、地鐵軌道、公共汽車、出租車和拼車上，必須戴口罩。

在聯邦法官推翻了全國範圍內的公共交通口罩令後，洛縣 4 月首次發布繼續佩戴口罩令。該縣公共衛生官員表示，乘坐公共交通工具旅行，會增加人們感染和傳播新冠病毒的風險，因為人們通常會在通風不良的空間長時間與他人密切接觸。

本周，洛縣根據聯邦疾病防治中心（ CDC）社區評級系統，將疫情風險級別從低級升到中级，從此舉看來，當地官員很明顯將擴大公共交通口罩令要求。

洛縣公衛局長費若（Barbara Ferrer）表示，風險級別的上升令人擔憂，因為這意味著感染病例增加，而且可能很快會給當地的醫療資源帶來壓力。她敦促居民遵守口罩規定，甚至考慮在所有室內公共場所佩戴口罩，包括學校、餐館和電影院等地。

除了公共交通之外，洛縣目前在緊急避難所、醫療保健機構、懲教拘留所、無家可歸者收容所和長期護理機構都需要戴口罩。在洛縣其他室內公共場所，當局沒有強制两歲及以上的人佩戴口罩，但官員仍強烈建議。

衛生部門官員表示，當洛縣的新冠病毒社區傳播水平降至每 10萬名居民，每周不到 50 例感染病例時，他們將重新評估公共交通的口罩令要求。