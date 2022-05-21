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哀思連綿 鄭達志遺像鮮花簇擁

記者啟鉻／橙縣報導
鮮花簇擁著死難者鄭達志醫師遺像。（記者啟鉻／攝影）
鮮花簇擁著死難者鄭達志醫師遺像。（記者啟鉻／攝影）

發生在拉古納伍茲市台灣教會槍擊案已過去一周，在案發地附近街角，擺滿了為死難者鄭達志醫師贈送的鮮花及緬懷字板。21日當天，仍有不少人前來獻花。全美台灣人權協會現場表示，已經有120多個台僑組織和部分居民獻花。

鮮花擺放地點位於El Toro路與Calle Sonora街西北角，眾多花束中有死難者鄭達志醫師的圖片，他面帶笑容，似乎在對著每個人微笑。在緬懷字板上，有董事長樂團留言「台灣人永遠保護台灣人，勇敢的身軀，不滅的靈魂」；也有個人生留言「感謝您，您的勇氣守護了人性的光明！」還有亞太自由婦女協會留言「向勇敢正義的鄭達志醫師致敬！呼籲全球台灣人民，就如同在台灣過去遇到的劫難的所有時刻，團結一心，以更大的勇氣及毅力，共同守護台灣人民現在及下一代的自由。」

據現場義工Tony Li說，案發次日，全美台灣人權協會及一些台僑就主導發起全世界台灣人送花運動，至今已經有超過120個單位組織，還有個人前來獻花。至21日，已經送了第三批鮮花，陸續還有人加入。有部分鮮花將在追思會時送過來，也希望舉辦一個追思燭光晚會。大家都是出於對逝者的敬佩和不捨來獻花，以此緬懷追思。

他說，台灣人和中國人是可以坐下來談的，各自有不同理念，可採取善良的行動，不希望實施暴力、仇恨的行動來表達意見，實施暴力也是法律和人類良知不能容許的。

有一位獻花的台僑女士說，她居住在附近另一個城市，槍擊事件後，她的年邁媽媽很害怕，都不敢到教會去了，擔心遇到不測。

街角擺放的追思紀念鮮花。（記者啟鉻／攝影）
街角擺放的追思紀念鮮花。（記者啟鉻／攝影）

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