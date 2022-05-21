核桃市今晨入室盜竊案 屋主和嫌犯槍戰擊斃一嫌

洛縣警局兇殺案科繼續調查核桃市入室盜竊及槍擊案。（LASD）

洛杉磯 縣華人社區核桃 市（Walnut）21日凌晨發生入室盜竊案，屋主和嫌犯發生了槍戰，結果是一名嫌犯被擊斃，另一嫌犯在逃，洛杉磯縣警局（LASD）兇殺案調查科正在繼續追查此案。

事件發生在2022年5月21日（星期六）凌晨 4 點左右，在核桃市東Country Hollow Drive大道20000街區，打出一通正在發生入室盜竊的報案電話。當警察到達時，他們遇到了一名27歲的亞裔 男性和一名26歲的亞裔女性，兩位居民都說，他們在家中時聽到了腳步聲。在追蹤腳步聲時，男主人與一名持手槍的男性嫌疑人對峙，在主人和入侵者之間發生了槍擊事件。

然而，槍戰的結果，男主人沒有受傷，但嫌疑人上半身中槍受傷，被洛杉磯縣消防局（Los Angeles County Fire Department）人員在現場宣告死亡。

第二名嫌疑人逃離了該地點，目前尚未找到。暫時沒有第二名嫌疑人的描述，也不知道他們在犯罪期間是否使用了車輛。但是，嫌疑人的手槍在現場找到，目前沒有更多信息。

警方呼籲任何知道此案相關信息的人，聯繫洛杉磯縣警局兇殺案組，電話323-890-5500。如果選擇匿名提供信息，可以撥打800-222-TIPS (8477) 致電「犯罪阻止者」（Crime Stoppers），使用智能手機可在 Google play 或 Apple App Store 下載「P3 Tips」移動應用程序，或登入網站 http://lacrimestoppers.org