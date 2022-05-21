南加州聖伯納汀諾購物中心深夜派對驚爆槍案1死8傷
南加州聖伯納汀諾縣（San Bernardino）20日周五有一場深夜派對，但以大規模槍擊事件結束，造成一人死亡、八人受傷的慘劇。
據KTLA電視報導，聖伯納汀諾警局巡官Thomas說，大約當晚11點53分，在東高地大道（East Highland Avenue）3600街區有人報告發生了槍擊事件。槍聲響起時，有一大群人顯然正在高地廣場購物中心的一家商店參加派對。警員到達現場時，發現購物中心外已有一人在現場被宣告死亡。
家人告訴 KTLA，受害者是一名20歲的男子，當時他正在購物中心的休息室參加派對。但
警方尚未確定受害者的身份。
一名目擊者說，在街對面的美孚加油站（Mobil gas station）有人開槍。一位不具名的目擊者說，「我們剛剛聽到槍聲和看到很多青少年在奔跑，大多數孩子都在18歲以下。」
視頻顯示，21日週六早晨，犯罪現場兩個地點的停車場已被塑膠帶子封鎖了。
警方稍後證實，另有八人在槍擊事件中受傷，其中有些人自己去了當地醫院求助。八名受傷者似乎沒有生命危險，他們正在洛馬琳達大學（Loma Linda University）醫療中心和箭頭（Arrowhead）地區醫院接受治療。
監控視頻顯示，執法部門在現場試圖調查槍擊事件時，有一群人對他們表現出咄咄逼人的態度。
警方沒有透露他們是在尋找一名槍手還是多名槍手。槍擊動機尚未公佈。
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