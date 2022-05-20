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聯邦疫情醫療補助7月15日終止 兒童健康遇挑戰

記者楊青／洛杉磯報導
加州健康照顧服務部專員Christina Moreno。（記者楊青／攝影）
加州健康照顧服務部專員Christina Moreno。（記者楊青／攝影）

全國疫情告一段落，聯邦新冠疫情緊急補助計劃預計7月15日終止，在大流行期間提供的聯邦醫療補助，現要求核查登記參加此類保險人的資格包括兒童。目前已獲得加州眾議會撥款委員會通過的AB 2402提案仍在支持與反對的拉鋸中。支持方認爲，應該無條件無需審批確保所有兒童醫療保險；反對方則認爲，公共扶貧項目要求納稅人付出的成本太高，貧困是個人的責任，不應該用公共資源來解決。

兒童合作組織主任Mayra Alvarez表示，過去兩年對有色人種族裔是不尋常的兩年，一方面有色人種社區受到疫情重大衝擊，同時有色人群也是抗疫第一綫的主力，少數族裔的身心以及他們的孩子都受到很大影響，不能忽略醫保在其中的重要性。她表示，全國公共衛生緊急狀態預計7月15日結束，這意味著在疫情期間提供全民醫保方面的很多靈活性都將終止，全國4000萬人可能會在一年内逐漸失去醫保包括700萬兒童。在加州，大約有230萬白卡受益者將會在疫情結束後失去資格，80萬至100萬兒童的醫保受到影響，尤其對非裔和拉丁裔的兒童影響最大，因爲有色族群高佔該類醫保的75%。

喬治城大學兒童與家庭研究中心主任Joan Alker表示，穩定的醫療保險對於每個家庭尤其是孩子非常重要。但是，目前全國各州對無條件、不審查地為兒童提供免費醫保有不同看法。在加州，主要反對聲音認爲相關成本高昂，很多人認爲公共扶貧項目要求納稅人付出的成本太高；貧困是個人的責任，不應該用公共資源來解決；還有一些人認爲如果要持續這些項目，至少要經過申請和審批，不應自然給與。

Alker表示，目前全國有超過一半的兒童是使用Medi-care，使得他們的家庭能夠免去孩子健保的擔憂。在聯邦層面，2020年3月川普就宣佈全國進入醫療衛生緊急狀況，部署和推廣疫苗，同時給與各州額外的醫療救助資金，確保不管任何身份的人都可以獲得防疫資源，當時各州政府在獲得聯邦政府救濟時有一定附帶條件的，包括加州不能提升保險審核門檻。但7月中心緊急狀況解除後，情況將改變。

加州健康照顧服務部專員Christina Moreno表示，雖然緊急狀況結束時間預定在7月15日，但聯邦衛生部長日前表示可能該計劃會延長90天。拜登之前承諾，如果聯邦政府決定取消，將提前60天告知公眾。目前尚無消息。

加州健康照顧服務部專員Yingjia黃表示，在聯邦緊急計劃終止後，兩種人可能失去保險，一是因爲他們的收入增加一點而失去資格，二是因爲疫情期間搬家保險信件丟失或繁複的申請程序，使得數百萬人無法續保。現在最重要的更新自己聯係信息，確保向政府部門提供正確的個人信息和住址。

加州健康照顧服務部專員Yingjia黃瑩佳（ Huang）。（記者楊青／攝影）
加州健康照顧服務部專員Yingjia黃瑩佳（ Huang）。（記者楊青／攝影）
加州兒童合作組織主任Mayra Alvarez。（記者楊青／攝影）
加州兒童合作組織主任Mayra Alvarez。（記者楊青／攝影）
喬治城大學兒童與家庭研究中心主任Joan Alker。（記者楊青／攝影）
喬治城大學兒童與家庭研究中心主任Joan Alker。（記者楊青／攝影）
橙縣社區健康倡導組織負責人Georgina Maldonado。（記者楊青／攝影...
橙縣社區健康倡導組織負責人Georgina Maldonado。（記者楊青／攝影）

醫療保險 加州 疫情

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