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留學生被搶手機比主人先回國 落腳深圳二手市場

記者邵敏／洛杉磯報導
南加大留學生今年二月在學校附近的地鐵站被搶手機，此為地鐵站監控截屏。（王同學提供）
南加大留學生今年二月在學校附近的地鐵站被搶手機，此為地鐵站監控截屏。（王同學提供）

疫情兩年多來，在美華人無法回國探望家人，其中也包括眾多留學生南加大（USC）一名留學生手機被搶，他跟踪自己手機的定位，發現一路輾轉，手機竟然比人先回國，最後落腳在中國深圳華強北市場。

南加大留學生王同學，今年２月在學校附近的地鐵站被搶手機，因為手機設有定位，他一路跟踪自己手機的去向。 2月20日被搶的當天下午，手機在距離案發現場一公里左右的建築樓裡停留了幾個小時，當晚轉運到了洛縣杜瓦迪（Duarte）。 3月11日至4月3日，手機曾在拉朋地（La Puente）、艾爾蒙地（El Monte）等地出現。

之後的十天，這部手機開始了它的跨國長途旅行。 4月7日出現在香港，4月8日出現在澳門，10日到了珠海的粵海中路，11日來到深圳，最後落腳在深圳的華強北手機市場。據悉，位於廣東深圳的華強北是出名的電子產品商業區，有「中國電子第一街」之稱，也因商區內諸多的假冒、仿製電子產品零售商而聞名，同時也是一個大型的二手機市場所在地。

王同學表示，不光自己的手機最後出現在華強北，他看到世界各地網上眾多網友評論，稱自己的手機被偷、搶之後，都落腳在此處。更有相關媒體指出，全世界被偷的手機最後都流向了華強北。「我的手機到華強北以後，可能就被拆機了，之後再也沒有定位數據。」王同學稱，他已把失竊手機改成丟失模式，因此那部手機再也無法使用，也無法破解，嫌犯只能拆成零件拿去賣。

遭遇這樣的事件，王同學感慨萬千，「手機在美國被搶，居然比我先回國了。」不少網友也紛紛表示贊同，「現在回國比登天還難，人還不如一個手機，這麼容易就回了國。」

留學生被搶手機回國時間線以及路程。（邵敏／攝影）
留學生被搶手機回國時間線以及路程。（邵敏／攝影）

手機 南加大 留學生

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