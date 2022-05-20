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華人留學生手機被搶 定位一公里警察竟不追查

記者邵敏／洛杉磯報導
王同學的手機2月20日在南加大附近的地鐵站被搶。（王同學提供）
王同學的手機2月20日在南加大附近的地鐵站被搶。（王同學提供）

南加大（USC）的一名留學生在去往學校的地鐵站口，手機被幾名非裔男子搶劫，因為設有定位，被搶手機就在一公里外的建築樓裡停留多時，但辦案警察卻沒有前往追踪調查。這名留學生表示，「太讓人失望了，我覺得洛杉磯的警察很不負責任。」

王同學是南加大的一名研究生，今年2月20日星期天乘坐地鐵去學校，當天下午一時左右，就在他從地鐵車廂出來的那一刻，右後方突然出現一名年輕的非裔男子，「他盯著我手裡的的手機，一瞬間就撲上來搶，我當時跟他拉扯了起來。」

據王同學的敘述，案發時地鐵站台上幾乎沒有什麼人，「我緊拽著手機不肯放手，選擇重新退回到車廂上，對方緊貼著我也進了車廂，兩人一直在拉扯手機，但我始終無法擺脫他，後來又不得不回到站台上。」就在這時，站台上出現另外兩名非裔男子，王同學回憶說， 「這兩人裝作路人，勸我放手，還說對方可能會傷害我。我判斷他們就是同夥，但我一人敵不過三人，最後不得不放棄手機。」

非裔男子得手後迅速逃離現場，另外兩人也跟著往同一個方向離開。王同學描述三人的體貌特徵，「他們大概都是1米7的身高，體型較瘦，年齡在20歲左右，穿深色的衣服褲子。」

案發後，被害人第一時間報警，五六輛警車一刻鐘後抵達現場，王同學當時的反應是，來了這麼多警察，感覺對案件比較重視，但他沒有想到，警方只是做了簡單的筆錄，隨後告訴他，「我們每周都會處理同樣的案子，你的手機肯定是要不回來了。 」

因為被搶的手機設有定位，案發後幾個小時一直在一公里外的一幢樓裡停留。王同學將手機位置顯示給警方看，但得到的回應讓他非常失望，「警察說這個位置已在學校安全區之外，他們沒有權限進去搜查，也建議我不要自己去，因為那裡很亂，十分危險。」對於警方處理案件的態度，王同學表示不理解，「手機有明確的定位，離我們這麼近，警方卻不採取任何行動，我當時就覺得美國警察不負責任。而且地鐵站附近有監控，警察當時也沒有調取。」

王同學被搶的手機是幾個月前剛買的最新款蘋果手機，發生這樣的事情讓他十分生氣，但同時他也反省自己的大意，「USC學校周邊，包括案發的這個地鐵站，一直都不安全，平時同學都是結伴坐地鐵，我膽子比較大，不是很在意，現在發生這樣的事情，為時已晚。」

就在王同學手機被搶的兩個月後，今年4月，另有一名華人留學生的手機也在學校附近被搶。王同學說，「每次發生這樣的事情學校都會通報。後來的這起案件更嚇人，據說劫匪還拿著武器很危險。」

案發後王同學第一時間報警，警方做了筆錄但沒有進一步追查。（王同學提供）
案發後王同學第一時間報警，警方做了筆錄但沒有進一步追查。（王同學提供）

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