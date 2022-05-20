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饒影凡競選加州主計長: 移動資金推動消費不靠印鈔票

記者張宏／羅斯密報導
饒影凡（左）和先生合影，自掏腰包500萬競選加州主計長。（記者張宏／攝影）
饒影凡（左）和先生合影，自掏腰包500萬競選加州主計長。（記者張宏／攝影）

蒙特利公園市議員饒影凡(Yvonne Yiu)競選加州主計長(State Controller)，19日在羅斯密市舉辦競選籌款晚會，在6月7日初選之前展開衝刺。她宣傳自己競選加州主計長的口號是「移動資金，強化經濟」(Move Money，Empower Economy)，即利用資金流動轉手，推動消費，不靠印鈔票，利用科技創意去強化經濟，促進疫後恢復，並普及理財知識，縮小貧富鴻溝。

饒影凡表示，競選之初很多人不認識她，也較少有人背書。但如今她已籌款600萬元，在所有候選人中籌款最多，成為角逐主計長的一項重要資源。這筆經費中有500萬元是她自己的錢，如果用於投資房產，將來可以留給子女。但是投資給自己，投資給加州的未來，不僅能增加個人品牌的價值，也能為加州帶來新的可能。財富的觀念不僅僅是地產，也可以是人，而且並不是每個人都有機會，花這麼多錢推廣和宣傳自己。

對於另一位華裔主計長候選人陳仁宜（Lanhee J. Chen），她表示，相比之下，自己有財務經驗。她是第一代香港移民，在語言和職業經歷都更有優勢；其次她是一名女性，如果最後兩人對決，她的優勢會更明顯。

加州財務透明度是她關注的問題，如果她能拿下初選，會開始組建一支有戰鬥力的團隊。因為她的大部分競選經費都是自己的錢，可以大展拳腳。饒影凡也呼籲大家記住她的中文名字饒影凡。

饒影凡15歲時父親去世，後隨母親移民來美，在洛杉磯加大 (UCLA) 獲經濟學學士學位，在Loyola Marymount大學獲得MBA學位。她通過賓州大學沃頓商學院 (Wharton School of the University of Pennsylvania) 完成了認證監管與合規專業證書，成功進入金融行業，已經擁有逾25年的財務管理、顧問及證券法經驗。她在實現財務自由後選擇退休，並開始從政，當選蒙特利公園市議員，如今又奔向更大目標。

加州 投資 蒙特利公園

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