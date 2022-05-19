民眾小心 篩檢站也有假的

民眾得當心無照篩檢站。（ABC）

南加的新冠確診人數在過去兩個月內暴增500%，18日的確診人數已經突破4000大關。兩個月前，篩檢 陽性比例還低於3%，但是18日已經逼近15%了。

911-COVID Testing的執行長Steve Farzam強調，就算確診比例暴增，但是如果民眾去了無照篩檢站，不但耗時，還不能知道自己確診與否。

Steve Farzam指出，許多民眾急著想做篩檢，但是卻選了無照的篩檢站，等了許久還拿不到報告，這對民眾構成困擾，對於合法篩檢站也很困擾。

另一方面，雖然加州 的住院人數仍然持平，但是州長紐森已經開始鼓勵民眾儘快完成第四劑的接種了。他19日前往貝克斯菲(Bakersfield)的診所接種第二劑加強針後強調，疫苗確實有效，確實能救人命，因為它們能夠緩解病毒的威力。

第四劑目前僅供50歲以上民眾接種，但聯邦疾管中心（CDC）與食品暨藥物管理局 （FDA）已然開始籌備，讓50歲以下者也能儘快開始接種第四劑。

不過，最好的防疫措施還是戴口罩 ，特別是室內人多的地方。洛杉磯縣一旦回到高風險狀態，也可能恢復室內口罩令。