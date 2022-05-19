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聖谷健康博覽會21日舉辦 防疫物資免費發

蒙羅維亞市訊
幫幫忙基金會21日將於健康博覽會現場發放食品與防疫物資。（幫幫忙基金會提供）
幫幫忙基金會21日將於健康博覽會現場發放食品與防疫物資。（幫幫忙基金會提供）

疫情影響和通貨膨脹帶來的經濟壓力，關懷民眾身心健康成為美國主流慈善機構山麓聯合中心（Foothill Unity Center）的第一要務。積極邀請幫幫忙基金會（SimplyHelp Foundation)與希望之城醫院（City of Hope)等南加州十多家大型醫院，於5月21日本星期六，在蒙羅維亞市共同舉辦健康博覽會，免費提供各族裔人士健康檢查、壓力管理、兒童發展等服務。

健康博覧會開放給公眾參加，不限族裔、年齡、身份、收入、身體健康狀況或保險資格，所有服務一律免費，只需帶駕照、䕶照或學生證等身分證明即可進入會場。

會場提供免費檢查項目包括：

膽固醇血液檢查、前列腺檢查、視力檢查、聽力檢查、整脊諮詢、情緒壓力管理和製作壓力球、洗腳服務、兒童活動園區（提供孩童跳繩呼啦圈玩麵糰吹泡泡等）

健康博覧會現場提供各種檢驗或諮詢服務以及發放健康防疫物資等，共計四十個攤位。參加民眾進入園區辦理報到手續後，每人領取健康護照一本，每參觀一個攤位可在護照上蓋一個章，集滿八個印章就能獲得包括漢堡熱狗飲料的免費午餐一份。

南加州華人慈善團體幫幫忙基金會，為解決僑民在新冠疫情期間的生活難題，多次發放食品和防疫物資給民眾。本周六投入由山麓聯合中心（Foothill Unity Center）發起的健康博覽會，創會會長鮑潘曉黛籌募到半個貨櫃的防疫用品和食物在會場免費贈送，包括餅乾零食、醫療口罩、酒精濕紙巾、抗菌洗手液、兒童健康衞生用品組合包等。

鮑潘曉黛呼籲華人踴躍走訪健康博覽會，當天務必做好防曬工作帶足飲用水，做免費健康檢查，與專業人士近距離互動，吸收身心健康知識以及領取防疫愛心物資，必定收穫滿滿。

時間：5月21日星期六上午九時至下午一時

地點：790 W. Chestnut Ave. Monrovia, CA 91016

現場發放的物資包括餅乾零食、醫療口罩、酒精濕紙巾、抗菌洗手液、兒童健康衞生用品組...
現場發放的物資包括餅乾零食、醫療口罩、酒精濕紙巾、抗菌洗手液、兒童健康衞生用品組合包等。（幫幫忙基金會提供）
幫幫忙基金會21日將於健康博覽會現場發放食品與防疫物資。（幫幫忙基金會提供）
幫幫忙基金會21日將於健康博覽會現場發放食品與防疫物資。（幫幫忙基金會提供）

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