南加河濱市近期多起入室搶劫 居民恐慌

河濱市近日多起入室搶劫、盜竊案，警方正在偵破中。（警局提供）

南加 河濱市（Riverside）近期發生多起入室搶劫、盜竊案，引起當地居民恐慌。河濱市警局表示，為偵破系列入室搶劫案，已投入更多警力希望盡快拘捕案犯。

河濱市警局局長Larry Gonzalez於18日說，警方接到很多居民電話，表達對入室系列搶劫案關切。現在警局抽調幾乎所有警探來調查案件，希望盡快緝拿案犯。

近期發生的入室搶劫案包括，4月10日，一夥持槍劫匪闖入一棟民宅行搶，警方說，當時案發現場有非法賭博活動，地點在Kingdom街7700號街區；5月10日，一家三口居民住宅遭歹徒闖入，居民遭膠帶捆綁，地點在Ashton Lane14100號街區；5月15日，一居民在於三名入室搶劫匪徒遭遇時受傷，地點在Moss路8000號街區；5月17日，一名女性在住宅樓上休息時，有入室竊盜闖入，地點在市區Kyle Court社區。

這一系列入室搶劫、盜竊案引起居民擔心，並紛紛在社交媒體指責警方不僅沒有盡快拘捕嫌犯，連匪徒樣貌或駕駛什麼樣的車輛都沒有描述。有的居民認為警方未盡職盡責，甚至有居民表示，若匪徒闖入住宅，居民應開槍自衛，警方不作為，民眾只好自己來保護自己。

警局長Larry Gonzalez表示，截至目前，警方尚未蒐集到足夠線索，將這些入室搶劫盜竊案件聯繫起來，是否是同一團伙作為，或者有足夠證據，但為了調查起見，有些資訊還是要保密。