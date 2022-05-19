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南加華人為洛縣縣政委蘇麗絲競選連任站臺 籌款5萬

記者楊青／羅蘭岡報導
華人社區18日舉辦籌款會，支持洛杉磯縣縣政委員蘇麗絲競選第三任。（記者楊青／攝影）
華人社區18日舉辦籌款會，支持洛杉磯縣縣政委員蘇麗絲競選第三任。（記者楊青／攝影）

加州華人僑社18日為洛杉磯縣縣政委員蘇麗絲（Hilda Solis）籌款，支持其競選連任，當晚籌款約5萬元。

伍國慶、方樹強、林達堅等華裔民選官員，和張素久、鹿強、方孝偉、周德昭等南加州數十個僑團負責人和代表，出席當晚籌款會。活動發起人、南加州華人社團聯合會榮譽主席鹿強表示，在選區重劃之後，蘇麗絲負責的洛縣第一區包括聖蓋博谷華人聚居的廣大地區，從蒙特利公園、阿罕布拉、聖蓋博到東區的羅蘭岡、哈岡、核桃和鑽石吧等，爭取蘇麗絲對華人社區的支持非常重要。

而多年來的情況顯示，蘇麗絲公平公正，對華人社區的幫助，包括今年的反歧視亞裔不遺餘力。鹿強夫婦的中餐館上海灘捐助了當天籌款晚會的所有十桌餐飲。

伍國慶表示，蘇麗絲是華人大家庭的一員，想競選最後一次連任，希望在6月7日初選得到超過50%+1的選票，這樣11月就不用再籌款。

蘇麗絲致辭感謝華人社區的支持，「我的心和你們在一起」，她表示，自己同樣來自移民家庭，她的父母也同樣辛苦移民來美，為了自由的生活和孩子的教育以及爭取更多機會努力一生，她為同樣的價值觀不懈奮鬥。

蘇麗絲表示，她瞭解亞裔移民的挑戰，對新移民受到的歧視感同身受。她說，世界上沒有白得的午餐，任何事情都要去努力和爭取。她希望得到華人社區的幫助，6月7月旗開得勝。

父母分別來自尼加拉瓜和墨西哥的蘇麗絲在拉朋地長大。她在波莫納加州州立理工大學和南加大獲得學位，畢業後前往華府聯邦部門工作。 1985年勝選Rio Hondo社區學院校董，1992年和1994年分別擔任加州眾議員和參議員，1998年獲得連任。2000年，她成為約翰·甘逎迪勇氣獎的第一位女性獲得者。

2001年至2009年，蘇麗絲先後擔任加州第31和32區聯邦眾議員，轄區包括東洛杉磯和聖蓋博谷。 2009年至2013年期間擔任美國第25任勞工部長。卸任勞工部長後，她2014年6月成功競選洛杉磯縣縣政委員，2018年6月在無對手下連任。

今年6月初選，蘇麗絲面臨四名挑戰者，包括51歲的拉朋地市議員David E. Argudo、阿蘇薩43歲的洛杉磯縣警察局警官Brian Smith、波莫納45歲的瑜伽教練Kevin Dalton、西柯汶那47歲女商人Tammy Solis。

華人社區18日舉辦籌款會，支持洛杉磯縣縣政委員蘇麗絲競選第三任。（記者楊青／攝影...
華人社區18日舉辦籌款會，支持洛杉磯縣縣政委員蘇麗絲競選第三任。（記者楊青／攝影）
華人社區18日舉辦籌款會，支持洛杉磯縣縣政委員蘇麗絲競選第三任。圖為共同主辦人為...
華人社區18日舉辦籌款會，支持洛杉磯縣縣政委員蘇麗絲競選第三任。圖為共同主辦人為蘇麗絲（前中）站臺。（記者楊青／攝影）
華人社區18日舉辦籌款會，支持洛杉磯縣縣政委員蘇麗絲競選第三任。圖為共同主辦人為...
華人社區18日舉辦籌款會，支持洛杉磯縣縣政委員蘇麗絲競選第三任。圖為共同主辦人為蘇麗絲（前中）站臺。（記者楊青／攝影）

蘇麗絲 華人 加州

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