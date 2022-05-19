我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

熱浪來襲 紐約市周末飆90度高溫

南加東谷市首位華裔女市長 尤煜琳自豪能為社區服務

洛海關截獲自亞洲進口的多批海味、香腸等違禁品

洛杉磯訊
CBP截獲活蜈蚣的小瓶。（CBP提供）
CBP截獲活蜈蚣的小瓶。（CBP提供）

聯邦海關和邊境保護局 (CBP)洛杉磯辦公室5月4日查獲一批來自馬來西亞，申報為「耳機」的航空郵件，發現裡面有26瓶裝有活蜈蚣的小瓶隱藏其中。而在此之前，CBP也多次查獲來自亞洲國家的包裹內裝有海味，香腸，植物等違禁品。

CBP於4月27日曾截獲一批由香港運送到洛杉磯海關的貨物，內藏有28.6磅的乾海參；5月3日截獲由中國運送過來的15 株被稱為「塑料花」的不知名的帶土植物；5月5日發現超過 55磅豬肉香腸及含肉麵條。以上物品都以不同名義試圖闖關入境，也缺乏所需的官方許可或證書。

在發現這些違禁品時，CBP會簽署緊急行動通知(EAN-Emergency Action Notifications )銷毀違禁品。據其洛杉磯外事辦事處（ Field Office）所發佈的數據顯示，2020年共發出2695個緊急行動通知，2021年 4665個，上升73%，

洛杉磯外事部主任馬特爾（Carlos C. Martel）表示，非法進口的動植物產品，可能會引入對當地農產業造成危險的外國病害蟲，而根據數據也反映出CBP在海關起的關鍵作用。

截獲的活物和海味等貨品，最終被移交給聯邦魚獵局 (FWS) 進行調查，若是保育類動物則會申請由當地國家核發的許可證再進行調查決定去留，而肉類製品及植物將會在相關人員的監督下高溫滅菌銷毀。

馬特爾表示，走私動植物產品的利潤及需求量一直很大，也就是為什麼一直有相關業者試圖走私進來，但他們所沒考慮到的是對當地農業或是人體健康的潛在危險。

由豬肉產品帶來的常見病毒就有非洲豬瘟 、經典豬瘟、口蹄疫、豬病，通常都是由豬肉上的蜱進行傳播，若是傳播成功，將會危害到國內豬肉產業及每年價值 65億元的出口。

CBP截獲的非法海蔘

CBP截獲非法不知名的帶土植物。（CBP提供）
CBP截獲非法不知名的帶土植物。（CBP提供）
CBP截獲非法進口的海蔘。（CBP提供）
CBP截獲非法進口的海蔘。（CBP提供）
CBP截獲非法進口的豬肉製品。（CBP提供）
CBP截獲非法進口的豬肉製品。（CBP提供）

CBP 洛杉磯 邊境

上一則

整點快訊╱執法部門掃蕩羚羊谷大麻種植點 銷毀1.5萬磅

延伸閱讀

整點快訊╱執法部門掃蕩羚羊谷大麻種植點 銷毀1.5萬磅

整點快訊╱執法部門掃蕩羚羊谷大麻種植點 銷毀1.5萬磅
李立群上海關到崩潰 曝近況：解封回台就退休

李立群上海關到崩潰 曝近況：解封回台就退休
找了13年…失蹤少女成骨骸 綁架殺人案偵破 嫌犯落網

找了13年…失蹤少女成骨骸 綁架殺人案偵破 嫌犯落網
離洛赴華 行前檢測從七天前就開始檢測改為兩天內

離洛赴華 行前檢測從七天前就開始檢測改為兩天內
中國海關新10條 拚貨物加速通關 流程落實RCEP關稅減免紅利

中國海關新10條 拚貨物加速通關 流程落實RCEP關稅減免紅利
2年洗黑錢6億 香港海關搗集團逮4人

2年洗黑錢6億 香港海關搗集團逮4人

熱門新聞

教友在教會外等候警方調查。(Getty Images)

南加橙縣教堂槍擊 1死5傷皆台灣人 兇手疑似台人

2022-05-15 22:12
南加台灣教堂槍擊命案槍手、68歲的男子周文偉被收押。（橙縣警局）

槍擊台人教會… 好友曝周文偉「不滿民進黨執政」

2022-05-17 02:20
案發的教堂。(李若/攝影)

南加教會槍案 嫌犯台灣來美 個性偏激

2022-05-16 16:04
位於洛市Bel Air山上的Orum Residence傍晚遠景。（MLS圖片）

華裔企業家Eric Wu 3230萬元買下洛杉磯「全玻璃」豪宅

2022-05-13 02:00
台裔醫師鄭達志。（South Coast醫療集團網址下載）

台灣人教會槍案 鄭達志醫師擋子彈身亡 1歲隨父母來美

2022-05-16 17:40
疫情兩年房產交易火爆，直接帶來裝修市場的繁忙。（記者邵敏／攝影）

華人修屋頂找工快落淚 人工費一天5500元

2022-05-12 02:19

超人氣

更多 >
特斯拉遭史坦普ESG指數除名 馬斯克痛批騙局一場

特斯拉遭史坦普ESG指數除名 馬斯克痛批騙局一場
巴西男模擁8妻 行房「輪班制」催生娃…先搶先贏

巴西男模擁8妻 行房「輪班制」催生娃…先搶先贏
李立群上海關到崩潰 曝近況：解封回台就退休

李立群上海關到崩潰 曝近況：解封回台就退休
零售商示警通膨 道指重挫1165點

零售商示警通膨 道指重挫1165點
假民運真情蒐 司法部起訴華裔學者王書君等5人

假民運真情蒐 司法部起訴華裔學者王書君等5人