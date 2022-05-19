洛縣執法部門掃蕩羚羊谷大麻種植點 銷毀1.5萬磅

洛縣警員在羚羊谷搜查非法大麻種植點。（LASD）

本周二5 月 17 日凌晨，洛杉磯縣警局 (LASD)、加州 國民兵反毒品 專案組和加州漁獵局開展了一項聯合行動，在羚羊谷（Antelope Valley）取締多個非法大麻 種植點，逮捕107人，查獲了約 10萬1090 株大麻植物，沒收了53 支槍械，銷毀1萬4980磅收穫的大麻。

2021年洛縣警局曾在羚羊谷地執行了史上最大規模的掃毒行動，取締約 750個非法大麻種植點。2022 年春季，警長維拉紐瓦（Alex Villanueva）再度部署掃毒行動，縣警大麻根除隊 (Marijuana Eradication Team) 在前四個月共發出116份與大麻種植相關的搜查令，逮捕了107人，其中100人輕罪指控以及七人重罪起訴。

洛縣警局毒品調查員與加州國民兵反毒品專案組進行空中偵察，在羚羊谷地區確定了350 個戶外大麻種植地點，少於去年發現的750個大麻種植地點，原因是警方增強了在羚羊谷執法力度。大麻根除隊調查員在80%已確定的種植地點執行了搜查令，預計到2022年秋季末，可將該地區的大麻種植點100%根除。

警方指出，這些大麻種植點大多數都與墨西哥販毒集團卡特爾（Cartels）、亞裔犯罪組織和其他犯罪集團有關。大麻非法種植地威脅著社區、環境和野生動物的安全，未經許可開掘水井澆灌非法植物，將會影響地下含水層。

維拉紐瓦警長說，「我們已經確定了在羚羊谷造成的危害。盆地下游的非法大麻藥房是極端暴力事件的根源，包括正在處理的搶劫案和謀殺案，這些案件都與非法藥房的現金交易有關。事實上，非法大麻藥房的數量以50 比1遠超合法藥房，人們可以認識到問題的嚴重程度」。

選區涵蓋羚羊谷的加州第 36 區眾議員拉基（Tom Lackey）說，任何從事非法種植業的人必須明白，政府政法部門通力合作，一路追蹤。非法大麻產品不允許出現在社區的街道上。非法種植大麻後果嚴重，損害了當地社區，偷取了地下水源，污染了土地，夠了！。

2021 年 7 月，洛縣警局毒品調查員創建了電子郵件[email protected]，促進和加快居民直接向調查大麻種植案件的探員提供信息。警方強烈鼓勵公眾使用該電郵地址報案，幫助警方在 2022 年秋季之前根除大麻種植基地。