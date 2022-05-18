乾旱限水城市步調不一 洛縣聖谷未來強推更多措施

聖谷地區城市戶外草坪澆水，目前分別限為每週兩天或三天。（記者丁曙／攝影）

加州 遭遇百年大旱，抗旱省水已成當務之急。加州、洛杉磯市、聖蓋博 谷地方城市已推出一些限制用水法規，但步調不一致。預計入夏以後，各城市將會出台更多強制限水措施。當下自覺自願節省用水，應當成為每一個市民的選擇。

影音來源：記者丁曙

加州州長紐森 （Gavin Newsom）17日參觀南加州大都會供水局（Metropolitan Water District）的水循環設施，討論政府對影響美西的持續特大乾的應對措施。他指出，今年1月至3月是加州有記錄以來最乾燥的前三個月，最大水庫的蓄水量只有歷史同期水平的一半，山區積雪僅為平均水平的17%。因此，州長呼籲各地水務機構和加州人採取行動，加大節約用水的力度。

事實上紐森已經採取行動應對乾旱，包括去年 10 月和今年 3 月將乾旱緊急狀態擴大至全州，發布行政命令，指示水務機構至少進入其乾旱應急計劃的第二階段，限制用水，應對高達 20% 的供水缺口。此外，根據加州水資源控制委員會 (SWRCB) 提出的緊急法規，對尚未實施節水措施的地方機構（約覆蓋加州人口8%），將強迫採取措施量限制室外用水。

加州政府的限水方案分為六階段，省水指標從10%到50%，戶外澆灌從每周三天到一天直至基本取消，由各地水務機構視旱情狀況而定。因為供水受區域乾旱、人口增長和氣候變化的影響很大，市民們都能在日常生活中發揮作用，許多有效的方法可以幫助人們在居家和戶外節省用水

對此，聖蓋博谷水區（SGV Municipal Water District）理事會主席黃泰平（Thomas Wong）指出，在聖蓋博谷地區，大多數城市仍處於自行宣布進入乾旱緊急狀態的某個階段，但尚未真正實施嚴格的措施。他預計許多城市將在未來幾個月開始增加水荒信息和節水宣傳，動員人們減少用水量。乾旱是真實存在的，而且非常嚴重，需要採取行動，盡可能減少用水量。他預計加州和地方政府會在今年夏天或秋天的某個時候，出台更多的強制性用水限制措施。

聖蓋博谷水區涵蓋蒙特利公園（Monterey Park）、阿罕布拉（Alhambra）、阿蘇薩（Azusa）、西拉瑪德瑞（Sierra Madre）等城市。蒙特利公園市議會去年已通過一項決議，將「節水條例」（Water Conservation Regulations）添加為蒙市市政法規，對居民和企業實施強制性用水限制。在當下「乾旱階段」，蒙市已通知所有居民進入限制用水第二階段。

同樣，阿蘇薩也進入限水第二階段，該市水電局（Azusa Light & Water) 要求客戶節約用水20%，每週限為二天澆水，以及禁止在上午 9 點至下午 6 點之間澆水，並要求在 48 小時內解決水管漏水問題。

不過，阿罕布拉市目前處於自願節水階段，但強調每週庭院澆水不得多於三天，上午 10時至下午 5時 之間避免庭院澆水。通過日常生活中的某些簡單改變，人們可以減少用水並為子孫後代保護寶貴的資源。

西拉瑪德瑞（Sierra Madre）市處於限水第一階段，任何客戶灌溉草坪、景觀或其他植被區域，每週不得超過三天；雙數地址僅限於週一、週四、週六，單數地址地址僅限於週二、週五和周日進行戶外景觀灌溉。