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追悼南加台灣教會槍案：捨命救人的鄭達志醫師故事

南加各大僑社強烈譴責教堂槍殺血案兇手 呼籲台僑團結

記者張庭瑜/羅斯密市報導
民眾十分憤慨此案發生。（記者張庭瑜╱攝影）
民眾十分憤慨此案發生。（記者張庭瑜╱攝影）

洛杉磯台灣會館18日與南加州各界台僑團體及警方聯合舉辦記者會，強烈譴責5月15日教會槍殺血案兇手，針對理念不同的台僑所犯下的仇恨罪行。

台灣鄉親、台僑團體及地方商會的代表都到場表示支持，包括駐洛杉磯台北經濟文化辦事處處長黃敏境、台灣會館執行長林榮松、洛杉磯縣警局天普分局長雷耶斯（Mark Reyes）、羅斯密商會（Rosemead Chamber of Commerce）執行主任冉瑞宜（Ray Jan）。

黃敏境表示兇嫌也是來自台灣，這次犯下的罪行是因理念不同所做出，他為此感到悲憤及遺憾，並表示台灣與美國所持立場是一樣，對於此類暴力行為零容忍。台灣政府也相信美國司法機關會針對此事做出最完善的調查，讓正義得以伸張。

台灣會館執行長林榮松表示，他對於這次槍案感到遺憾，並表示在台灣已經很少會有因為出身背景的不同，產生嫌隙或有進一步的暴力行為。而這次槍案更是讓人難以接受，尤其是在之後許多有心媒體趁機散播謠言，煽風點火。希望民眾更應藉此機會團結一心、站在一起。

黃敏境對於鄭達志醫師的犧牲表示遺憾，也是因為鄭醫師的英勇之舉，阻止了事情進一步惡化，因此台灣會館也成立募款專戶，將進行募款，並把全數金額捐給鄭醫師家屬以表慰問之意。

台灣會館當天指出，他們由衷感謝鄭達志醫師在表揚台美人成就及傳統的5月，以最令人不捨及感動的方式，彰顯台美人為社會及公益奉獻的無 私精神。會館將設立專款帳戶 在一個月募款期間集資協助鄭醫師家屬。有意捐款的善心鄉親可將支票寄到大洛杉磯台灣會館， 抬頭寫 TAIWAN CENTER。

黃敏境並呼籲僑界不要因為父母的出生地或是理念不同，心中產生嫌隙或憎恨的念頭，或是做出任何言語或行為上會跨越法律的舉動，或是因為此案喪失了對同胞的信心。他指出，民主政治也包含互相尊重及包含不同聲音，希望能相互尊重理念上的不同，但若對方有不適當的言行，應第一時間通報警方。

一名不具名的82歲民眾在現場憤慨表示，兇嫌此舉就是想分裂台灣民眾，讓外界趁分裂之際更有機可趁，入侵台灣，希望大家能勇敢的站出來向分裂說不。

洛杉磯縣警局天普分局局長雷耶斯則說，根據數據顯示，1月截至現在，尚未看到任何針對亞裔的仇恨犯罪上升，反而有下降趨勢，因此看到此次仇恨犯罪感到遺憾。他呼籲民眾，希望大家能多多關心身邊有心理疾病的朋友，減少類似憾事再度發生，要是有緊急狀況，希望民眾能第一時間向警方通報，警局內有同仁會說中文及其他常用中文方言，語言永遠不會是民眾與警方之間的隔閡。

在提到自衛問題時，雷耶斯表示，遇到類似狀況時，民眾必須在第一時間逃離現場，若是逃不了的話， 也請找尋一個安全地點，鎖上門，安靜的待到槍手離開為止。

各大僑會與洛縣當地商會到場支持。（記者張庭瑜╱攝影）
各大僑會與洛縣當地商會到場支持。（記者張庭瑜╱攝影）
駐洛杉磯台北經濟文化辦事處處長黃敏境發表聲明。（記者張庭瑜╱攝影）
駐洛杉磯台北經濟文化辦事處處長黃敏境發表聲明。（記者張庭瑜╱攝影）

洛杉磯 天普 仇恨犯罪

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