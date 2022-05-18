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庾秀妍參選南加眾議員 強調捍衛亞裔價值

記者張庭瑜/洛杉磯綜合報導
67區眾議員參選人庾秀妍。（庾秀妍提供）
67區眾議員參選人庾秀妍。（庾秀妍提供）

現任ABC學區教委會主席的韓裔庾秀妍（Soo Yoo），投入參選加州第67區眾議員選舉。她表示，她在教育圈打滾已久，身處教育的第一線，看到許多當前教育制度的缺陷，讓她決定站出來參選，也希望能幫家長們守住加州的健康。

67區選區包含喜瑞都、阿提夏、夏威夷花園、普安那公園、絲柏、拉朋地、安那罕和富樂頓等多個華人和亞裔居民較多的城市。

庾秀妍表示，在擔任ABC學區教委會主席時，看過太多不公義的事情，許多家庭的孩子們成為加州教育制度改制下的受害者，而企業和民眾也在加州種種的政治遊戲下，選擇離開加州，讓她覺得她有義務站出來替民眾發聲，替大家找回加州生活的平衡點。

庾秀妍從韓國移民到美時年僅八歲，看著父母每日努力工作的同時，也為生存問題掙扎，讓年幼的她印象深刻，因此在學習過程中也努力精進，學會了英語、西語和韓語三種語言。同時她也在上班之餘積極參與社區活動，除了協助創立美國紅十字會分會之外，在韓國城也擔任老年人協會顧問，協助老人們處理各種生活大小事。

在提及加州住房問題，庾秀妍表示，住房成本如此高的部分原因，是在建造新房之前有太多規定和障礙需要通過，如果能在保持環保意識的同時放鬆一些限制，加州房價就能在保持水土的同時，也降低房價。但住房問題不是民眾唯一需要關注的問題，同時還有教育、公共安全、及中小企業生存等問題。

庾秀研指出，現在加州政府越走越極權，通過許多不當法案，條條衝擊到許多家庭的傳統價值觀，諸如同性婚姻。因而決定站出來，不單為了守住亞裔家庭的價值觀之外，也為加州找回平衡。

此次與她競選的參選人有現任65區民主黨州眾議員絲爾薇 (Sharon Quirk-Silva)，來自富樂頓的23歲民主黨布拉爾（Param Brar），及曾在第 47 區競選國會議員的穆阿（Sou Moua）。庾秀研和穆阿都是共和黨籍。

加州 教育 亞裔

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