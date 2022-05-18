美經濟復甦 中國STEM留學生在美找工作不難 喜出望外

美西地區擁有最多中國留學生的南加大，13日晚完成連續三天十多場畢業典禮的最後一場，數以萬計的大學生和研究生及博士生結束校園學習，開始走向社會。（記者楊青／攝影）

後疫情 時期美國經濟復甦迅速，中國大陸在美主修STEM（科學、技術、工程、數學）的留學生找工作不難，能留美喜出望外。

驪歌高唱，包括柏克萊、洛杉磯加大等加州大學系統各校，和南加大 等大批學校畢業典禮，在最近幾周相繼落幕，大學生和研究生多年的寒窗艱辛告一段落。出乎不少中國留學生 預料的是，之前有關中美關係緊張直接影響中國留學生畢業留美就業傳聞並未成真。不少中國留學生都順利找到工作。

一些學校不完全統計，留美的中國學生中畢業前找到工作的比率高達六成，尤其是STEM相關專業，相當部分中國留學生錄用單位提供的起薪，都超過預期。

南加大商學院MBA楊軒來自四川成都，去年來美留學，「因為在美時間短，這次找工作數月來都是誠惶誠恐」，他表示，開始很多坎坷，所幸最後柳暗花明。

楊軒說，他從年初開始先後向全美各地投放了數百上千封簡歷，「大概只有1%得到回覆，得到回覆的10-20%有後續進展，起步艱難，但最終得到洛杉磯一家知名諮詢公司錄用，總體感覺結果超過預期。

在美國短暫學習的過程正好遇到疫情，最大的挑戰是缺少與當地美國人交流，有點可惜。他說，包括一開始面試時屢屢碰壁，原因就是不知道怎麽跟美國人聊天，面試氣氛凝重，很多公司自然就拒絕。

但他還是感謝這場疫情，「如果不是因為疫情造成勞動力缺口，外國學生在美找工作可能不會有這麽好的結果」。

很多事情人算不如天算。今年同樣拿到南加州MBA的浙江嘉興中國留學生齊全，也是去年8月到洛杉磯，算算到畢業前在洛杉磯生活的時間還不到十個月。他表示，從今年年初開始先後投出近200封簡歷，基本沒有得到回覆。沒想到最後峰回路轉，被舊金山一家公司錄用，「總體來說還是有一點難度，但運氣還是比較好，碰巧找到了還不錯的工作」。

因為疫情關係，企業對新招聘的員工也給與更多寬容度，留學生工作地點也更加靈活。齊全表示，他正在和老闆商量，看是否可以在洛杉磯遠程工作，避開舊金山較高的生活開銷，新進勞資間的這種協商在疫情前幾乎是不可能的事情。

在南加大剛剛拿到MBA的中國留學生中，來自廣西南寧的楊天澤算是「老美國」了。高中畢業考入爾灣加大，完成四年學業後同時獲得哥倫比亞、約翰霍普金斯和南加大等多家商學院錄取，最後選擇南加大。

「我從今年初向全國投發簡歷，500多份申請有50多家公司回覆，經過電話之後20%左右的書面回覆」，楊天澤表示，最後錄取他的公司，一共經過四輪面試，包括人事部主管、公司高階主管、數據分析項目實際操作，最後是五位部門主管一起面試，「真的是蠻難的」。

商業分析，時下最熱的專業之一，楊天澤表示，開始他是在留美和返回中國中搖擺，但在姑姑一家全力勸説下，決定留美工作。這次能夠被一家全國知名的汽車銷售公司錄用，到亞利桑納總部做大數據分析工作，年薪為當地居民家庭的將近兩倍，而且公司承諾提供H1-B簽證，非常開心。

不過據瞭解，在不少中國留學生選擇留美工作的同時，也有一些中國學生選擇回國找工作。

「疫情加上美國留學時間短，讓很多中國同學更珍惜在一起的日子」，不少中國留學生表示，在畢業前找工作期間大家非常團結，互通信息，相互幫忙預演面試，相互糾正缺點和不足，感謝這場疫情，讓大家成了患難之交。

部分留美工作的中國學生表示，由於疫情和留學時間短，直到目前還沒有機會深入瞭解美國，現在放鬆下來，開始學習如何在美國生活。