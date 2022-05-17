南加教會血案附近台胞：命案是台灣家醜外揚

拉古納伍茲村為不少台胞退休的天堂，近日發生槍擊命案的基督長老教會成員即為住在這裡的台胞。（本報記者╱攝影）

在台灣基督長老教會在拉古納伍茲（Laguna Woods）日內瓦長老會教堂（Geneva Presbyterian Church）聚會所發生槍擊 血案後，附近退休 社區、拉古納伍茲村（Laguna Woods Village）的台胞，也成為部分主流媒體爭相採訪對象。有受訪的台胞指出，大家都對在教堂發生可怕槍枝暴力事件感到震驚和悲傷。大家都是退休老人，想要的只是一個和平而安全的居住地，且大家對政治不感興趣。

不過這位台胞也說，雖然住在當地的台胞很多，但其實社團分為華人 聯誼會和台灣同鄉會兩個組織。前者除了來自台灣的僑胞，尚有來自中國大陸等地華人；後者只偏向於台胞。這次出事的長老教會的上年紀成員就是以後者的會員為主。

據悉，出事的日內瓦長老會教堂，即位於拉古納伍茲村七號門社區附近。

這位台胞指出，雖然主流媒體將該案定位為「出於政治動機的仇恨事件」，並提到兇嫌周文偉「對中國和台灣之間的政治緊張局勢不滿」。但該案會發生，認為是源於島內的藍綠之爭所引起，是國民黨（這個黨要和平統一中國）和民進黨（這個黨是親台獨立的）之間的對抗所造成，和中國大陸沒有直接關係；這是一件台灣的家醜外揚，很令人痛心 ！

這位台胞並說，中美關係已經很惡劣，沒有必要再加上一筆。

這位台胞表示，拉古納伍茲台灣同鄉會基本上支持台灣獨立，說他們是台灣人不是中國人。但所了解的拉古納伍茲華人聯誼會和對方看法不同，華人聯誼會裡的台胞成員覺得自己是中國人，也是台灣人。所以這兩個組織基本上不理會對方，但都對對方很有禮貌。也因為很客氣、生份，彼此難以成為知心朋友。

這位台胞提及，有一次他在電梯碰到一位男士，問他是否為中國人時，對方的回答竟然是 「 我不是中國人，我是台灣人」 ；表態堅定，讓支持大中華思想的他頗感驚訝。這位台胞認為，蔡英文總統的執政朝台獨路線發展，不停挑戰中國的底線，造成美中台局勢緊張，是很危險的舉動，也是他們所不願樂見的。

這位台胞對主流媒體強調，他們只想在這裡安享退休生活，一向和村裡各族裔相處融洽，邀請他們參加中國年的活動，做好敦親睦鄰工作。

另一位不便透露姓名的受訪者指出，據了解，華人聯誼會有不少會員是道地的台灣人，只是思想沒有那麼狹隘。該會有600名會員，其中有東南亞華人、中國大陸人和台灣人。台灣同鄉會則不同，似乎較侷限於台灣人，主要說台灣話，只有100多名成員。

槍擊事件發生後，這位受訪者向主流媒體指出，大家對政治不感興趣，至於台灣和大陸的情況，當然不希望中國用武力統一台灣。大家想要「現狀」，讓下一代或下下一代來解決這個問題。