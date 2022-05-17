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南加台灣人教堂血案兇手 似不在乎罪行和可能刑期

記者張庭瑜/聖塔安那報導
橙縣地區檢察長史匹澤分析案情。（記者張庭瑜╱攝影）
橙縣地區檢察長史匹澤分析案情。（記者張庭瑜╱攝影）

橙縣地區檢察長史匹澤（Todd Spitzer）5月17日在南橙教會槍殺血案的記者會透露，68歲的周文偉（David Wenwei Chou）被偵訊至今，絲毫不在乎自己所犯下的罪行，也不在乎將會面臨的刑期。

檢方尋求對周文偉增加在現場守候以及開槍致死的加重處罰（enhancement）控罪，這項罪名若成立，將使被告面臨死刑或是終身監禁不得假釋的最高刑度。

史匹澤說，在結合所有證據之後，所有資料顯示這是一起仇恨犯罪。雖然現在有非常有力的證據表明這起罪行是出於仇恨，但檢方與聯邦調查局將繼續合作，收集更多證據， 以更有力的證據提出仇恨犯罪指控。

史匹澤並說，這起犯案與 2020年三名白人男子在慢跑時，追捕並謀殺年輕黑人阿伯里（Ahmaud Arbery）相似，三名罪犯同樣被指控仇恨犯罪，而周文偉將有很大機率將被指控同樣罪行。據悉，若仇恨犯罪控罪成立，最高可被判處終身監禁。

5月15日（周日）拉古納伍茲日內瓦長老會教堂（Geneva Presbyterian Church）槍擊血案，造成52歲醫生鄭達志身亡，四人重傷，和一人輕傷。周文偉被指控一項重罪謀殺罪、五項蓄意謀殺未遂重罪，四項持有爆炸裝置重罪，以及在現場守候開槍致死的加重處罰。

根據指控，周文偉犯案當天攜帶兩把 9 毫米手槍、幾個背包，四枚燃燒彈，進入日內瓦長老會教堂，並將背包藏於教堂宴會廳內，而後封鎖宴會廳，進行射殺，直至教會前牧師將其用椅子擊倒，以及教友衝上去將他壓制，才成功制伏被告。

周文偉 仇恨犯罪 橙縣

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