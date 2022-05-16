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南加教會槍案／NFL球員悼主治醫師鄭達志：絕對英雄

台灣教會兇嫌對台灣鄉親友善 疑因憂鬱症引發喪理智

本報記者/洛杉磯報導
南加州橙縣拉古納伍茲(Laguna Woods)的日內瓦長老會教堂（Geneva Presbyterian Church）15日發生槍擊血案，造成一人死亡、五人受傷。（李若/攝影）
南加州橙縣拉古納伍茲(Laguna Woods)的日內瓦長老會教堂（Geneva Presbyterian Church）15日發生槍擊血案，造成一人死亡、五人受傷。（李若/攝影）

橙縣警察局在5月16日周一的新聞發布會表示，週日拉古納伍茲教堂槍擊案的嫌犯周文偉（David Wenwei Chou），作案動機似乎是出於對台灣社區的政治仇恨。該案造成一人死亡、五人輕重傷，這些人都是台灣移民美國的人士或是台裔後代。而有消息來源指出，周文偉其實成長於台灣，雖然立場偏藍，但在拉斯維加斯的一些同鄉聚會的場合裡，對人很友善。但他近年似被憂鬱症所苦，不曉得是否因此引發喪失理智。

雖然調查人員提供的細節很少，但他們表示，他們的調查表明，這起槍擊案是「出於政治動機的仇恨事件」。

執法部門消息人士稱，調查人員在被定調為「中國移民」的周文偉的車裡找到一張手寫的便條，上面寫著他的動機和襲擊的想法。橙縣警局局長巴恩斯（Don Barnes）表示，在找到的證據中，有周先生在車裡留下用中文寫的便條，表明他不認為台灣應該是一個獨立於中國的國家。

巴恩斯表示，目前尚不清楚周在台灣生活了多久，但他在美國生活多年，是美國公民。

橙縣地區檢察長史匹澤（Todd Spitzer）說，1948年之後的某個時間，周先生的家人顯然是被從中國強行遷往台灣的眾多人群之一。當局發現的手寫筆記，記錄了周文偉對台灣的仇恨，似乎是從他覺得在那裡生活時受到的待遇不佳開始的。

史匹澤補充說，周對台灣及其人民有「絕對的偏見」。「根據我們目前的發現，我們認為他專門針對台灣社區，而這裡（意指案發地）是台灣社區的典型代表之一」。

負責聯邦調查局（FBI）洛杉磯辦事處的助理主任強森（Kristi Johnson）表示，聯調局已對槍擊案展開聯邦仇恨犯罪調查，這將不包括在橙縣提起的任何地方指控。

周文偉預計將於週三在法院過堂，目前尚不清楚他是否有律師可以代表他發言。

橙縣 槍擊 移民

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