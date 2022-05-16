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南加教會槍案／NFL球員悼主治醫師鄭達志：絕對英雄

南加教會槍擊案 教會成員發起愛心募捐

記者張庭瑜/洛杉磯綜合報導
教會在槍擊案發生過後已拉起封鎖線。（GoFundme截圖）
教會在槍擊案發生過後已拉起封鎖線。（GoFundme截圖）

南加橙縣一個台灣人教會於5月15日（週日）下午1點26分時發生槍殺血案，造成一死五傷的慘案之後，該教會的台裔信徒已在眾籌網站GoFundme發起替受害人募款的行動。

這個叫做爾灣基督長老教會的台灣人教會，自1994年成立以來，曾在爾灣向一座教堂租借會所，而後搬到托斯汀市的一家教堂，最終在2012向日內瓦長老會教堂（Geneva Presbyterian Church））租借會所聚會。這個教堂也是15日發生槍擊血案的地點。

爾灣基督長老教會目前成員約有100多人，多數為中老年人，在敬拜時選用成員們較為熟悉的語言－閩南語為主。除了日常敬拜之外，平日也定期設有電腦教室，及各種生活保健講座，讓教友們除了聚會之外，有更多時間能結識朋友及學習新知識，因此也讓這座教會被許多教友們視為在美國的第二個家。

而在這次槍擊事件中，共造成一人死亡，至少四人受重傷。 教會成員們對此案的發生除感到震驚之外，更是徹底崩潰，其所造成的損失及痛苦更是不可計數。

目前教會成員們已組織了籌款活動，發起人表示，他們在這個教會長大，並與受害家庭們一起度過童年，對這場毫無意義的暴力的發生感到心碎，希望大眾們能奉獻愛心和善意，讓教會、受害者及其家人從這場悲劇中恢復過來，所募集到的善款將會全部捐給受害者家屬及教會。

教會信徒設立的GoFundme連結：https://www.gofundme.com/f/fundraiser-for-shooting-in-socal-taiwanese-church。

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