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南加台灣教會槍案 嫌犯為台灣外省第二代

南加台灣教會槍案 嫌犯為台灣外省第二代

洛杉磯記者／即時報導
案發的教堂。(李若/攝影)
案發的教堂。(李若/攝影)

南加州橘郡(Orange County)警方16日證實，在拉古納伍茲開槍的嫌犯，是68歲的內華達州華裔居民周文偉（David Wenwei Chou），作案動機不明；消息來源向本報記者指出，嫌犯是台灣來美的外省第二代，賭城各種華人活動都會見到他，曾經教過調酒，喜歡被稱為周教授，個性比較偏激；但美聯社16日的報導則稱，槍手是一名中國移民（Chinese immigrant），動機是仇恨台灣人民。

根據橘郡警局資料，作案者周文偉出生於1953年，現年68歲，身高5呎7吋，體重175磅，居住地址在內華達州的拉斯維加斯市。至於槍手作案的動機為何，警方仍在調查。

據悉，周文偉15日上午出現在台灣基督長老教會在日內瓦長老會教堂（Geneva Presbyterian Church）聚會場地時，沒有人認得他，接待他的會友記得他的膚色比較深，能講華語，並自稱以前曾到過這間教會，於是接待的會友歡迎他加人聚會。

據台灣基督長老教會會友提供的訊息，15日上午10點開始的主日崇拜，由於教會牧師李輔仁應邀前往另外一所教會證道，因此安排由台灣來美休假的前牧師張宣信講道，並主持主日學；為了歡迎遠道來訪的張牧師夫婦，大約40位會友留下來共進午餐，其餘百餘位會友領了餐盒後即離開。

槍案發生在下午1時半前，當時不少人已用畢午餐，正在與張牧師夫婦照相；一名會友曾看見槍手將會議廳的大門鎖上，他駕車離開教會幾分鐘內，就聽到鳴聲大作的消防車出動。

在此次槍案中受到重傷的包括92歲的楊秉彝和他的妻子翁淑明；楊秉彝活躍於教會及台灣同鄉會，多年來義務擔任攝影及錄影工作，教會的大多數活動照片及影片均出自他手，另外三位受到槍傷的也都是熱心會友，包括義務擔任長青教室日文老師的周文哲和他的妻子，及由聖地牙哥搬來傷勢較輕的林德生。

據洛杉磯時報報導，現場只有幾張圓桌及折疊椅，30多人聽到槍聲後，閃躲不及，紛紛就地扒下，其中陪著母親來聚會的鄭醫師，企圖上前阻止槍手時，連中三槍倒地，兇嫌繼續隨機開槍，張宣信牧師趁著槍手換彈匣時，拿起椅子投向槍手，使兇手跌倒，這時兩旁的人立即上前一起制服兇手，並用延長線將他手腳都綁起來，警方抵達現場時，兇手已被完全制服。警方後來更在記者會中，公開讚揚這些會友英勇的反應，將死傷人數降低。

南加州橘郡(Orange County)槍案遭槍擊身亡的鄭醫師。美聯社
南加州橘郡(Orange County)槍案遭槍擊身亡的鄭醫師。美聯社

在案發後四個小時中，現場的會友一一接受探員問話，其中一位會友說，雖然兇手已被警察帶走，但是她耳中還一直響著開槍的共鳴聲，由此可見這起槍案對她身心的衝擊。

內華達州 橙縣 警察

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