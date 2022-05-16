南加台灣教堂槍擊案 兇手說普通話 至少連開十槍
南加州橙縣拉古納伍茲(Laguna Woods)的日內瓦長老會教堂（Geneva Presbyterian Church）15日發生槍擊血案，造成一人死亡、五人輕重傷，他們都是台灣移民美國的人士或是台裔的後代。根據橙縣5月16日的監獄記錄，嫌疑人被確認為 68 歲的拉斯維加斯居民 David Chou，將被控一項謀殺罪和五項謀殺未遂罪，他的保釋金被設定為 100 萬元。
針對兇手是否為台裔，目前警方尚未透露任何消息。而稍早曾有媒體引用駐洛杉磯台北經濟文化辦事處副處長林暉程的說法，指稱兇手為台灣人。本報5月16日向駐洛杉磯台北經文處查詢，被告知經文處正在和警方合作，正在確認中。
據案發時在現場的教友表示，兇手是一個會講普通話，皮膚較黑戴口罩和帽子的人。當天因為前任牧師張宣信從台灣返美探望父母，並代理講道，很多會友特地前來看他，並參加禮拜堂結束後的聚餐，這也是疫情後的首次聚餐活動，約有五十多人參加。
就在餐後大家陸續和張牧師合照時，兇手用鐵鍊將三個門都鎖上。當時有人要使用不在用餐地的廁所時，問兇手為什麼鎖門，他用普通話回覆稱「就是不讓你們出去」。然後拿出槍往講台開了三槍，之後又往人群開槍。他在更換子彈時，被在後面的張牧師拿起一張椅子將他撲倒，然後旁邊的兩三名男子也一湧而上，坐在兇手身上，張師母因為一時找不到繩子，找來電線綑綁住其手腳， 才制止了兇手繼續開槍。
另一名信徒指出，兇手很可能至少連發十發子彈。他們當時因為在照相站在台上，看到兇手隨機開槍，一開始還以為是有人在使用玩具槍空包彈，是為了好玩，沒想到看到有人流血並倒下。
橙縣警局辦公室表示，所有受害者都是成年人，年齡從 66 歲到 92 歲不等。米慎維埃和（Mission Viejo）市的普羅維登斯教會醫院（Providence Mission Hospital）週一表示，被送往醫院的兩名受害者現在情況良好。另有消息來源表示，五位傷者都無大礙，有人已經回家，有人動過手術後大概幾天後也能出院。
目前警方還在調查嫌犯的犯案動機，調查人員正在努力確定他是否與教會或其會眾有任何聯繫。橙縣消防局、聯邦調查局（FBI）和酒精、煙草、槍支和爆炸物局正在協助調查這起事件。
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