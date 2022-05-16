南加台灣教堂槍擊案 兇手說普通話 至少連開十槍

南加州橙縣拉古納伍茲(Laguna Woods)的日內瓦長老會教堂（Geneva Presbyterian Church）15日發生槍擊血案，造成一人死亡、五人受傷。（李若/攝影）

南加州橙縣 拉古納伍茲(Laguna Woods)的日內瓦長老會教堂（Geneva Presbyterian Church）15日發生槍擊血案，造成一人死亡、五人輕重傷，他們都是台灣移民美國的人士或是台裔的後代。根據橙縣5月16日的監獄記錄，嫌疑人被確認為 68 歲的拉斯維加斯居民 David Chou，將被控一項謀殺罪和五項謀殺未遂罪，他的保釋金被設定為 100 萬元。

針對兇手是否為台裔，目前警方尚未透露任何消息。而稍早曾有媒體引用駐洛杉磯 台北經濟文化辦事處副處長林暉程的說法，指稱兇手為台灣人。本報5月16日向駐洛杉磯台北經文處查詢，被告知經文處正在和警方合作，正在確認中。

據案發時在現場的教友表示，兇手是一個會講普通話，皮膚較黑戴口罩和帽子的人。當天因為前任牧師張宣信從台灣返美探望父母，並代理講道，很多會友特地前來看他，並參加禮拜堂結束後的聚餐，這也是疫情後的首次聚餐活動，約有五十多人參加。

就在餐後大家陸續和張牧師合照時，兇手用鐵鍊將三個門都鎖上。當時有人要使用不在用餐地的廁所時，問兇手為什麼鎖門，他用普通話回覆稱「就是不讓你們出去」。然後拿出槍往講台開了三槍，之後又往人群開槍。他在更換子彈時，被在後面的張牧師拿起一張椅子將他撲倒，然後旁邊的兩三名男子也一湧而上，坐在兇手身上，張師母因為一時找不到繩子，找來電線綑綁住其手腳， 才制止了兇手繼續開槍。

另一名信徒指出，兇手很可能至少連發十發子彈。他們當時因為在照相站在台上，看到兇手隨機開槍，一開始還以為是有人在使用玩具槍空包彈，是為了好玩，沒想到看到有人流血並倒下。

橙縣警局辦公室表示，所有受害者都是成年人，年齡從 66 歲到 92 歲不等。米慎維埃和（Mission Viejo）市的普羅維登斯教會醫院（Providence Mission Hospital）週一表示，被送往醫院的兩名受害者現在情況良好。另有消息來源表示，五位傷者都無大礙，有人已經回家，有人動過手術 後大概幾天後也能出院。

目前警方還在調查嫌犯的犯案動機，調查人員正在努力確定他是否與教會或其會眾有任何聯繫。橙縣消防局、聯邦調查局（FBI）和酒精、煙草、槍支和爆炸物局正在協助調查這起事件。