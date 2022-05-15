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南加橙縣教堂槍擊 1死5傷皆台灣人 兇手疑似台人

本報記者／橙縣報導
教友在教會外等候警方調查。(Getty Images)
教友在教會外等候警方調查。(Getty Images)

15日在南加州橙縣拉古納伍茲(Laguna Woods)的一座教堂發生槍擊事件，造成一人死亡，另外四人重傷，一人輕傷。據現場人士透露，這六人包括陪同母親前去做禮拜的鄭醫師。據悉，他在槍手開槍後，為了制止槍手衝上去時被槍手開槍打死。該教會的前牧師張宣信，則趁兇手在更換手槍子彈時，拿椅子從後面撲打兇手，旁邊的人也一湧而上才制止了兇手。

槍擊案發生在當天下午1時26分，在El Toro路24000號段街區的日內瓦長老會教堂（Geneva Presbyterian Church）。這個教堂距離拉古納伍茲村（Laguna Woods Village）的七號門社區不遠。拉古納伍茲村被認為是退休人士的天堂，較低的房價以及各式各樣的免費或只是低收費的俱樂部，吸引了不少最初來自台灣、中國大陸和香港的退休人士定居。

目前已知一人死亡，五人受傷，聚會教徒多為來自台灣，警方正在深入調查中。(Gett...
目前已知一人死亡，五人受傷，聚會教徒多為來自台灣，警方正在深入調查中。(Getty Images)

台人教堂 以台灣話做禮拜

據橙縣台灣基督長老教會信徒指出，十多年前他們向日內瓦長老會教堂租下其中一個小一點的禮堂，用來做為台灣人做禮拜的地方。該教會全部以台灣話做禮拜，信徒以住在拉古納伍茲村的上年紀台灣人為主。

據橙縣警局消息來源，兇手68歲，來自拉斯維加斯。警方目前尚不清楚其作案動機。當天參加禮拜堂的黃姓教友透露，她聽負責接待的信徒說，兇手比較晚進去，當時接待還詢問兇手「好像從未看過你」，兇手則回稱他以前來過。她因為距離兇手較遠，印象中只是一位東方人。

南加州橙縣拉古納伍茲的一座中文名為「Irvine 台灣基督長老教會」，在15日當...
南加州橙縣拉古納伍茲的一座中文名為「Irvine 台灣基督長老教會」，在15日當地時間下午1時半發生槍擊。(Getty Images)

黃姓教友說，當天已回台灣服侍、過去主持該教會的張宣信牧師返美，因此由他客串主持當天的聚會，否則都是由另一位接手的牧師李輔仁負責傳道。而信徒為了歡迎張牧師，在禮拜堂結束後，舉行了疫情之後的首次餐會。雖然做禮拜的人通常多達120人左右，但留下來吃飯的人一般較少，當天也是如此大概有五十多人參加。

➤➤➤南加槍擊案 台駐洛杉磯辦事處：槍手與傷亡全是台灣人

醫師制止槍手 遭射殺身亡

該名槍手就是在餐會期間先將大門用鐵錬鎖上，然後拿出兩把小型手槍開始開槍打人。據她了解，死者鄭醫師平常並不會定期到該教會聚會，當天是為了陪伴媽媽才來的。

另一位不便透露姓名的信徒指出，他聽說兇手說普通話，但不清楚是來自那裡的人。案發時他們聽到好幾聲槍響，大家都嚇得趕快就地趴下來。

警方正在深入調查中。(Getty Images)
警方正在深入調查中。(Getty Images)

該教會信徒黃健三指出，當天因為有事沒有去教會聚會，下午3時多時他住在維吉尼亞州的女兒來電，告訴他教會發生槍擊案，他大吃一驚，當時他尚無法確認受害人會不會是他認識的台灣同鄉。因為日內瓦長老會教堂尚有一個比較大的聚會堂，是由原來的教友在使用。另外，據他了解，菲律賓裔信徒也在那裡聚會做禮拜。他參加的台灣教會只是向日內瓦長老會教堂租借其中較小一間的會所聚會。

兇手帶2把手槍 身上還有刀

據消息來源指出，當天另五名身受輕重傷的人士，是一對姓周的夫妻和一對姓楊的夫妻，他們的傷勢都比較嚴重，且都是八九十歲的耆老。另一位受輕傷的人士年紀較輕，為眼部受傷。

南加州橙縣拉古納伍茲的一座中文名為「Irvine 台灣基督長老教會」。(Gett...
南加州橙縣拉古納伍茲的一座中文名為「Irvine 台灣基督長老教會」。(Getty Images)

警局表示，他們已經拘留一名嫌犯，並沒收了可能涉案的武器。現場信徒透露，兇手除了攜帶兩把手槍之外，身上尚有一把刀。

據悉，案發後警方將信徒留置，一一問話。

救援消防車在教堂前排起隊。（推特截圖）
救援消防車在教堂前排起隊。（推特截圖）

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